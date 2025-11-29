Volley: derby per la Puliservice e voglia di rimanere in vetta

In vetta e con voglia di restarci. La Puliservice Reggio Calabria, team associato al progetto Sportspecialist, gioca in trasferta, un derby caldo ed appassionante.

Si gioca al PalaCsi di Gallina alle ore 17: sottorete, contro la Polisportiva Elio Sozzi.

20 punti in classifica per le amaranto: Capitan Oliveira e compagine sono da sole sulla vetta del ranking, l’ambiziosa e giovane “Sozzi” insegue a quota sedici al terzo posto.

Grandissima tradizione per la Elio Sozzi, da più di cinquant’anni a servizio del territorio e delle pallavoliste reggine e non, divenute grandi giocatrici.

Nicola D’Andrea da Messina è il mister di un team, voglioso di dare del filo da torcere a chiunque, anche alla capolista.

Franco Giglietta e Luciano Azzarà,invece, arrivano all’impegno dopo tante conferme, sia in casa che in trasferta, non ultimo il successo ottenuto in casa contro l’Arpaia Lamezia.

Insomma, un bel pomeriggio di volley in rosa, tutto da seguire.

Un derby bello, giovane e con tanta voglia di superarsi a vicenda.

Nel frattempo, è cambiato il rettangolo di gioco delle “gemella” amaranto, della Puliservice, la Dhelios: la selezione maschile di Mister Roberto Daquino gioca, con estrema voglia di rialzarsi, oggi, alle ore 16 e 30 in casa del Montalto che non giocherà più al Palaferraro di Cosenza ma alla Palestra Comunale di Bisignano.

Il tour amaranto, continuerà, domenica, alle ore 18 al Palacalafiore per la grande sfida della massima realtà del volley calabrese, la Domotek di Mister Antonio Polimeni pronta ad affrontare la forte Napoli.