Volley: il Dg della Domotek Martino risponde al duro comunicato del Lecce

Una vittoria soffertissima, una gara ribaltata e giocata punto a punto quella vinta dalla Domotek contro il Lecce nel contesto di un match molto combattuto. Ci sono stati anche attimi di tensione, per fortuna immediatamente sedati, ma la società pugliese in mattinata ha ritenuto diramare un comunicato di accuse, per quanto accaduto a ridosso della propria panchina: “La società Aurispa Links per la Vita condanna i gravi fatti di violenza accaduti ieri al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Durante lo svolgimento della partita, alcuni tifosi hanno inveito in maniera reiterata contro i nostri tesserati e, nel corso del timeout, si sono avvicinati con fare minaccioso alla panchina, sferrando un pugno a un dirigente e ad un alteta della nostra squadra. Una violenza folle e senza senso, a seguito della quale il match è potuto riprendere soltanto dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Un episodio che condanniamo fermamente e che sarà denunciato nelle sedi competenti“.

Non si è fatta attendere la replica della società reggina con il DG Marco Tullio Martino, intervenuto ai microfoni di CityNow: “Rispondiamo con grande serenità visti gli ottimi rapporti con la società del Lecce. Quando la posta in gioco è alta, c’è molta adrenalina e le squadre in campo non si risparmiano, può sfuggire qualche parola, animosità. Per fortuna tutto è stato circoscritto ad un battibecco subito rientrato, forse tutto ingigantito dal fatto che l’arbitro da quel momento in poi non se la sentiva di continuare senza la presenza delle forze dell’ordine, per cui c’è stata una lunga attesa prima che arrivassero i Carabinieri e questo ha fatto sembrare le cose più grandi di quelle che erano.

Purtroppo anche in campo gli stessi giocatori che sono dei professionisti, si lasciano trasportare in gesti che il pubblico può cogliere male. Lecce ha diramato un comunicato facendo riferimento a episodi di violenza, noi risponderemo con grande serenità riportando i video che testimoniano gesti poco edificanti dei loro tesserati in modo che il tutto si possa valutare tranquillamente. Si parte dai fatti, noi abbiamo la fortuna di avere le immagini della Lega, sono state selezionate ed evidenziano che un giocatore del Lecce, forse nervoso per la rimonta che stavamo completando, dopo essere stato espulso, è stato protagonista di alcuni gesti per i quali probabilmente lui stesso si sarà pentito per la loro gravità. Morale della favola, se il Lecce deve stigmatizzare determinati comportamenti, mi aspetterei lo facesse innanzitutto con i propri tesserati. Siamo contro ogni forma di violenza”.