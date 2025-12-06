Giornata di derby per l’Amaro Dhelios contro la giovane Luck Volley

Tempo di sabato amaranto e tempo di derby reggino. Alle ore 17, gli amaranto della Amaro Dhelios, ringalluzziti dalla bella vittoria ottenuta a Bisignano, contro Montalto, al tie-break lanciano la sfida.

Sarà complicato provare ad impensierire la giovane ma preparata Luck Volley.

11 punti in classifica per la Luck-Tigano, sei per gli amaranto che lanciano la sfida.

La Luck è una squadra formata da ragazzi giovani (under 19 e 17) ad eccezione dell’opposto Davide Mafrici.

Sono dotati di ottime qualità fisiche, soprattutto i ricettori-attaccanti, che hanno delle importanti capacità di salto.

È un gruppo molto grintoso, composto da ragazzi che sono cresciuti insieme e, pertanto, hanno consolidato negli anni i vari meccanismi di squadra.

Gara speciale per mister Roberto Daquino, tecnico amaranto che ha allenato il gruppo dell’avversario odierno negli ultimi quattro anni.

A seguire, alle ore 19, il ricco sabato amaranto continuerà con la gara in rosa: la Puliservice di Mister Giglietta vuole continuare a vincere ospitando gli Evergreen.

La capofila, invece, la Domotek Volley di Serie A3, è attesa a Terni, dove domenica 7 dicembre alle ore 16 sfiderà la neopromossa compagine umbra.