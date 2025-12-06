Giornata di derby per l’Amaro Dhelios contro la giovane Luck Volley
Gara speciale per mister Roberto Daquino, tecnico amaranto che ha allenato il gruppo dell’avversario negli ultimi quattro anni
06 Dicembre 2025 - 10:05 | Comunicato
Tempo di sabato amaranto e tempo di derby reggino. Alle ore 17, gli amaranto della Amaro Dhelios, ringalluzziti dalla bella vittoria ottenuta a Bisignano, contro Montalto, al tie-break lanciano la sfida.
Sarà complicato provare ad impensierire la giovane ma preparata Luck Volley.
11 punti in classifica per la Luck-Tigano, sei per gli amaranto che lanciano la sfida.
La Luck è una squadra formata da ragazzi giovani (under 19 e 17) ad eccezione dell’opposto Davide Mafrici.
Sono dotati di ottime qualità fisiche, soprattutto i ricettori-attaccanti, che hanno delle importanti capacità di salto.
È un gruppo molto grintoso, composto da ragazzi che sono cresciuti insieme e, pertanto, hanno consolidato negli anni i vari meccanismi di squadra.
Gara speciale per mister Roberto Daquino, tecnico amaranto che ha allenato il gruppo dell’avversario odierno negli ultimi quattro anni.
A seguire, alle ore 19, il ricco sabato amaranto continuerà con la gara in rosa: la Puliservice di Mister Giglietta vuole continuare a vincere ospitando gli Evergreen.
La capofila, invece, la Domotek Volley di Serie A3, è attesa a Terni, dove domenica 7 dicembre alle ore 16 sfiderà la neopromossa compagine umbra.