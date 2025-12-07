Volley: la Dhelios perde un derby caldo e sfortunato

Derby vero, caldo ma sfortunato per i pallavolisti dell’Amaro Dhelios. Vince la giovane e meritevole Luck Volley.

Vince il pubblico di Reggio Calabria, festoso ed appassionato che ha riempito le tribune del Boccioni,per poi gustarsi la sfida di C Femminile, tra la capolista Puliservice e gli Evergreen.

0-3: passo indietro per gli amaranto, anche dal punto di vista dell’intensità a cospetto della giovane ma efficace compagine avversaria.

Premiata la costanza tra i set: termina 23 a 25, 20 a 25, 25 a 27: decisivi in negativo i troppi black out per i locali uniti a qualche assenza decisiva sotto rete.

Corsa complicatissima per i reggini, adesso che, non potranno sbagliare la prossima sfida, in quel di Corigliano in casa della Sprovieri, per evitare l’ultima piazza.

Toccherà rimanere concentrati su tutti i palloni, facendo vedere a pieno, e non solo ad intermittenza, segnali convincenti.