Volley: la Dhelios perde un derby caldo e sfortunato
Vince la giovane e meritevole Luck Volley
07 Dicembre 2025 - 12:57 | Comunicato
Derby vero, caldo ma sfortunato per i pallavolisti dell’Amaro Dhelios. Vince la giovane e meritevole Luck Volley.
Vince il pubblico di Reggio Calabria, festoso ed appassionato che ha riempito le tribune del Boccioni,per poi gustarsi la sfida di C Femminile, tra la capolista Puliservice e gli Evergreen.
0-3: passo indietro per gli amaranto, anche dal punto di vista dell’intensità a cospetto della giovane ma efficace compagine avversaria.
Premiata la costanza tra i set: termina 23 a 25, 20 a 25, 25 a 27: decisivi in negativo i troppi black out per i locali uniti a qualche assenza decisiva sotto rete.
Corsa complicatissima per i reggini, adesso che, non potranno sbagliare la prossima sfida, in quel di Corigliano in casa della Sprovieri, per evitare l’ultima piazza.
Toccherà rimanere concentrati su tutti i palloni, facendo vedere a pieno, e non solo ad intermittenza, segnali convincenti.