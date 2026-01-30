Volley Dhelios, mister D’Aquino: ‘Il gruppo cresce, nonostante la classifica

L’allenatore dell’Amaro Dhelios, Roberto D’Aquino, commenta il punto strappato alla capolista della C Maschile, l’Olimpia Bagnara: “Belle reazioni, strada ancora lunga. I risultati arriveranno”. Analisi di una squadra compatta e combattiva nonostante la posizione in fondo alla graduatoria.

“La prova? Sofferta prestazione contro la capolista del girone, una partita equilibratissima “punto su punto”, che ha fruttato un prezioso punto.

“Arrivano segnali belli”, esordisce D’Aquino con un tono determinato. “Ho visto un gruppo che ha voglia di combattere e di far capire che ancora la strada è lunga. Contro .Sono belle reazioni. Sicuramente non è la prima partita perché è da un periodo che la squadra gira bene. Purtroppo non riusciamo a vincere e a fare punti. Abbiamo fatto un punticino, però pur sempre era una partita che si poteva vincere tranquillamente. Nella fase finale del set ci sono stati degli errori che hanno compromesso il risultato finale, sia in questa partita che in quella scorsa a Lamezia. Però vedo una crescita della squadra”.

D’Aquino scende nel dettaglio tecnico della sfida contro la capolista, descrivendo una partita allo specchio: “Sembrava una partita i cui set erano speculari: chi andava avanti vinceva e tirava fino alla fine. Stessa cosa facevano loro. Nei momenti più importanti, quando bisognava chiudere, c’è stato qualche errore di troppo”.

Ma è dalle considerazioni fuori dal campo che emergono i segnali più incoraggianti. Il mister ne evidenzia due, in netto contrasto con la posizione in classifica: il pubblico e la compattezza. “C’era anche larga parte della dirigenza, quindi vuol dire che c’è compattezza e voglia d’intento”. È questo il paradosso Dhelios: “Sempre guardando la classifica, per chi guarda soltanto i risultati dice ‘Ma che andiamo a fare?’. E invece è stata una gara equilibratissima punto su punto”. E la dimostrazione è proprio nella prestazione contro la prima: “Abbiamo fatto una buona prestazione e una pallavolo di buon livello, non si vedeva questa netta differenza”.

Qual è allora il messaggio per i suoi atleti in vista del rush finale? “Quello di continuare a lavorare bene, come stanno facendo in palestra, dare sempre il massimo, essere concentrati, determinati. Secondo me i risultati arriveranno”.

Parole che guardano anche oltre: “Anche se non dovessimo arrivare nella zona play-off, mi auguro che si possano fare dei playout di buon livello e ottenere il risultato che tutti quanti vogliamo”. L’analisi si allarga infine al cammino della prima squadra in Serie A3,la Domotek Volley un altro motivo di orgoglio per il movimento. “La partita contro Castellana è stata fondamentale, giocata in maniera eccellente. Contro Modica, merito sicuramente anche a loro, ma si vede una crescita esponenziale di tutta la squadra e di tutto il gruppo”. D’Aquino cita ad esempio “Mancinelli e Rigirozzo, che sono partiti in sordina e oggi sono pilastri fondamentali”, sottolineando la profondità di una rosa completa dove “non c’è uno che praticamente non può sostituire l’altro. Nei momenti fondamentali, avere un roster così è molto importante”.