Volley: la Dhelios combatte ma non basta. Vince la Diper Jolly

Pronostici rispettati a Cinquefrondi. La Diper Jolly continua il volo al secondo posto in classifica l’Amaro Dhelios Reggio Calabria. Termina 3-1. 25-21,25-15,24-26 e 25-23 i parziali.

Una buona gara per gli amaranto che non riescono ad essere cinici nei momenti chiave.

In piena rimonta, nel quarto set, in vantaggio, i reggini non sono riusciti a gestire il vantaggio acquisito.

Bravi al servizio ed a muro ma poco incisivi e fallosi in attacco, specialmente nei momenti decisivi dei set.

Con questo successo la Diper fa il bis vincendo così come accaduto nella gara di andata, con il medesimo punteggio isolandosi al secondo posto nel ranking.

Tre giornate al termine per gli amaranto che saranno utili per stabilire il piazzamento post-season: si inizierà il 28 febbraio alle ore 19 nella sfida contro Polisportiva Montalto.