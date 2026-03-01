Volley: una Dhelios concreta supera nettamente Montalto

L’Amaro Dhelios del mister Roberto Daquino riesce a bissare il successo dell’andata e vince nella sfida del sabato sera del Boccioni.

Il successo si va ad abbracciare a quello del venerdì della selezione femminile guardando con fiducia al terzo risultato del week-end amaranto, la sfida domenicale della Domotek in Serie A3 in casa della Joy di Gioia del Colle.

Termina 3-0 per una scatenata e vogliosa di successo Dhelios. Questi i parziali dei set 25 a 16,25-23 e 25 a 20.

Nel primo set, amaranto sempre avanti grazie al servizio, davvero impattante ed incisivo ed ad una buona correlazione muro-difesa.

Nel secondo e terzo set parte meglio Montalto.

Nei momenti decisivi, però, bravi gli amaranto nella rimonta sopratutto nella fase di break, rimontando e riuscendo a riequilibrare i set.

Bravi a spingere con lucidità e chiudere i set a proprio favore.

Da segnalare la regia di Danilo Seminara al palleggio, bene Matteo Foti,Lorenzo Geri ed il libero Michele Zerbonia, preciso in ricezione ed efficace in difesa.

Punti importanti per il piazzamento.