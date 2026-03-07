Volley: Domotek a Belluno per la Coppa Italia. Saitta suona la carica

Manca ormai pochissimo all’appuntamento più prestigioso di questo inizio 2026 per la Domotek Volley. La squadra reggina è già in Veneto per i lavori di rifinitura, oggi, alle ore 18.30 andrà in scena la Final Four della Del Monte Coppa Italia Nazionale.

Un traguardo che profuma di storia e che i ragazzi di coach Antonio Polimeni vogliono vivere senza pressioni, ma con la giusta fame. A fare da portavoce dello spogliatoio è il palleggiatore Davide Saitta, che, ai microfoni di Lega Volley, ha rilasciato dichiarazioni cariche di entusiasmo e determinazione alla vigilia della semifinale che vedrà opposta la Domotek proprio ai padroni di casa del Belluno.

“Siamo molto contenti di essere qui, è sempre una Final Four e quindi per noi è un onore e un piacere. Siamo venuti qua a divertirci, come facciamo ogni partita. L’obiettivo è ovviamente mettere tutto sul campo“. Il rispetto per l’avversario è tanto, ma la voglia di ben figurare lo è altrettanto: “Sappiamo che affrontiamo una grande squadra che è Belluno, che ha organizzato questa finalissima. Il nostro obiettivo è quello di tornare a casa senza rimpianti: dare tutto domani, fare divertire il pubblico in questo bel palazzetto, in questa bella cornice di volley e speriamo poi che vinca il migliore“.

Una cornice che riunirà in un unico fine settimana le quattro regine del volley di Serie A3 ma il pensiero volge anche al campionato. “Sì, siamo circondati dai pugliesi abbiamo l’incrocio con Lecce, Castellana e Gioia che giocano contro e siamo primi insieme a Castellana, secondi attualmente per percentuale di set“.

Una posizione in classifica che non è certo frutto del caso, ma che porta il capitano a fare una doverosa distinzione: “Chiunque di noi o di Castellana arriverà primo avrà fatto qualcosa di eccezionale. Chi arriva secondo idem, però per cercare di fare il salto di categoria bisognerà passare per altre strade. Le squadre sono tante, i playoff sono un altro campionato a sé, quindi quello ci penseremo dopo. Ora ci godiamo questo weekend e poi penseremo domenica prossima all’ultima di campionato“.

Parole sagge, quelle di un leader che continua a stupire per freschezza atletica e mentale. “Mi sto divertendo finché scendo in campo col piacere di divertirmi, stare coi compagni e migliorare ogni giorno, perché anche alla mia età si può sempre migliorare. Finché c’è questa voglia, io proverò a essere in campo“.