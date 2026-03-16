Volley: la Domotek al primo posto al termine della stagione regolare. Record di pubblico
Sulla scia della conquista della Coppa Italia Del Monte, si continua a vincere
16 Marzo 2026 - 09:17 | Comunicato
3-1 contro l’Aurispa Lecce che vale il leadership nella stagione regolare, dopo un avvincente testa a testa, durato praticamente per tutto il campionato contro la meritevole Bcc Tecbus Castellana Grotte, team pazzesco che ha reso la cavalcata amaranto ancora più bella.
Gioia del Colle, infatti, ha strappato un punto ai pugliesi del derby favorendo il primo posto amaranto.
La Domotek campionessa di Coppa, dopo aver appreso di dover disputare la Supercoppa il 19 aprile in casa del Reggio Emilia, giocherà a partire da domenica prossima, la finalissima per volare in A2 sempre contro gli emiliani. Chi perderà la serie, invece, non verrà eliminato ma giocherà il PlayOff a partire dalla semifinale provando a regalarsi una seconda possibilità.
Maglie celebrative per il primo trofeo di Reggio città in ambito maschile per gli amaranto.
Record di pubblico, maxi striscione con scritto “Reggio Calabria saluta i Campioni D’Italia” ed un’atmosfera da brividi.
Tripudio e leadership nel girone grazie ad una Gioia del Colle che ha rispettato il campionato strappando punti a Castellana Grotte.
Il tabellino
Domotek Volley-Aurispa Lecce 3-1 (22-25,25-15,25-19,25-16).
De Santis, Mancinelli, Spinello, Zappoli 10, Presta 10, Lopetrone, Saitta 3, Motta, Innocenzi, Ciaramita, Laganà 16, Lazzaretto 21, Rigirozzo 3, Parrini. All Polimeni Ass Vandir Dal Pozzo.
Aurispa Lecce: Massaro, Mazzone 16, Tommasi, Bernardis, Russo, Donati, Marsella, Grottoli 13, Santangelo 11, Murabito, Orto 2, Zornetta 14, Mellano 7, Quarta. All Ambrosio
Arbitri Alberto Mancuso e Andrea Bonomo.