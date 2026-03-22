Volley: la Domotek vince il primo set, poi tanti errori e Reggio Emilia la ribalta

La Conad Volley Tricolore Reggio Emilia si aggiudica la prima sfida di finale per la Serie A2.

Questo successo palesa quanto sia stata clamorosa la vittoria degli amaranto in Coppa Italia Del Monte.

Palesa, altresì, quanto la serie sia aperta.

Reggio era partita meglio vincendo il primo set.

Con maggior precisione ed la giusta cattiveria nei break decisivi, la Conad è riuscita a ribaltarla.

Ricordiamo che, la serie è apertissima ed oggettivamente lunga: si gioca al meglio delle tre gare su cinque.

Ricordiamo inoltre, per dovere di cronaca che, chi perderà la serie in questione non verrà eliminato ma, ripartirà la corsa playoff con un nuovo inserimento in griglia a partire dalle semifinali.

La Domotek, proverà a pareggiare i conti domenica 29 marzo alle ore 18 al Palacalafiore.

Il tabellino

La Conad vince, usufruendo degli errori finali amaranto la prima della serie.

Termina 3-1, 25 a 19.

Conad Reggio Emilia-Domotek Volley Reggio Calabria

(19-25,24-21,25-17,25-21)

Conad:Bertoni,Signorini,Chevalier 14,Marini,Scaltriti,Barone 4,Mian 21,Alberghini 1,Catellani Zecca,Mazzon 16,Sant’Ambrogio 2.

Domotek:De Santis,Mancinelli,Spinello,Guarienti Zappoli 15,Lopetrone,Saitta 3,Motta 1,Innocenzi,Ciaramita,Laganà 15,Lazzaretto 17,Rigirozzo 3,Parrini 1.

Arbitri David Kronak e Andrea De Nard.