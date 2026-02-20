Volley: la Domotek vuole continuare la sua marcia. Arriva Terni

Sono rimaste solamente tre giornate al termine della stagione regolare.

La Domotek capolista del raggruppamento blu della Serie A3 Credem non può permettersi passi falsi e vuole abbracciare il pubblico del Palacalafiore.

Orario inedito: gli amaranto di Mister Polimeni giocheranno sabato ventuno febbraio alle ore 18 al Palacalafiore contro la Terni Volley Academy, team agguerrito e neopromossa.

Domenica, invece, l’inseguitrice Bcc Tecbus Castellana Grotte giocherà in casa contro la Spie di Campobasso.

Il rush finale, per capitan Laganà e soci andrà a sfoderare una partitissima il primo di marzo in casa del Gioia del Colle, chiudendo il girone tra le mura amiche contro Aurispa Lecce il 15 marzo.

L’inseguitrice, invece, dopo la gara contro i molisani, giocherà a Napoli nell’ottava giornata e concluderà il girone con la sfida casalinga contro la Joy.

Reggio Calabria è avanti di due punti rispetto ai pugliesi.

L’avversaria odierna, invece, Terni è penultima nel ranking a quota 11.

Nella sfida di andata vinse la Domotek, 1 a 3, con i seguenti parziali 25-21,14-25,14-25, e 23 a 25 finale con le doppie cifre di Zappoli, Presta, Lazzaretto e Laganà.

Terni è reduce dall’impresa sfiorata, cedendo solo al tie break contro la quotatissima e lanciata Gioia del Colle.

Appuntamento con l’ex: dopo aver accolto Stufano e Soncini nell’ultima casalinga contro Sabaudia, la società amaranto non vede l’ora di abbracciare Antonio Picardo, centrale degli umbri con la Domotek per due anni, sia in B durante la scalata che in A3 nella passata stagione. Pallavolista serio, persona speciale rimasta nel cuore di tutti.

La stella è, ovviamente, il seguitissimo Javier Martinez: stella del piccolo schermo, uno spot vivente per la pallavolo e per il girone, grazie alle sue seguitissime avventure televisive.

Il valore in campo, televisione ed avventure mediatiche con la sua amata Helena Prestes, sono indiscutibili.

Ciupa, arrivato a campionato in corso scalpita per fare bene. Da febbraio il nuovo tecnico è Camardese.

E’ doveroso riepilogare la formula PlayOff anche perché mancano solo 4 sfide al termine della stagione regolare. Le prime classificate di ogni girone si incroceranno in uno spareggio promozione al meglio delle tre vittorie su cinque incontri. Partecipano ai play off le squadre classificatesi dal 2° al 7° posto di ogni raggruppamento, a cui si aggiunge la perdente dello spareggio promozione, che subentra in semifinale. Ottavi, quarti e semifinali si giocheranno con la formula “andata e ritorno”, la finale invece con la formula delle “due vittorie su tre”.