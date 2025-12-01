Volley: Domotek concreta e vittoria netta sul Napoli

Prova maiuscola per la Domotek Volley Reggio Calabria.

Palacalafiore sempre più coinvolto, ricco di pubblico ed addetti ai lavori e successo 3-0 con un tifo da urlo ed una squadra carica a molla, in volo nel ranking della Serie A3 Credem.

Capitano Laganà e soci battono la combattiva resistenza della Gaia Energy Napoli.

Concreto, il gruppo reggino di mister Polimeni: Zappoli è top, da migliore in campo, Saitta regista di un gruppo che cresce, sopperisce all’assenza di Innocenzi e brilla con il giovane Rigirozzo e con un collettivo sempre più impattante.

Clima cordiale tra le due società che, da due anni duellano una al fianco dell’altra con estrema sportività.

Davvero bello lo scenario, di un Palacalafiore festante, ricco di iniziative correlate, divenuto ormai un punto di riferimento assoluto per lo sport reggino.

La cronaca

Primo punto per Domenico Laganà. Bella la pipe di Zappoli per il 2-1. Ace di Laganà per il 3-1.

Lazzaretto firma una bella schiacciata centrale per il 4-1 Ancora Pipe di Zappoli.(5-2). Napoli prova ad avviicinarsi fino al meno uno. Simone Rigirozzo si fa valere sotto rete(9-5). Ferri reagisce per il 9-6.

10 a 7 ancora con Zappoli ancora in evidenza. Gaia Energy che ricuce il gap con Darmois(11-9). Lazzaretto prima, Laganà poi firmano il 13 a 11. Elia Scita firma il punto della parità(14-14). Zappoli firma il nuovo vantaggio 15-14. Ace di Enrico Zappoli (19-16)..

Lazzaretto per due volte firma i punti del nuovo allungo.(22-19). L’asse Saitta-.Laganà firma il set-point.

Il giovane Rigirozzo firma il punto che chiude il primo set sul 25-22. Ancora Rigirozzo parte bene nel secondo set.

Gli amaranto trovano angoli liberi del rettangolo altrui firmando punti su punti. Napoli comunque, vola avanti. 3-4 Pareggio di Luca Presta. 5-7 Napoli a firma Darmois. Laganà firma il meno uno dopo un punto emozionante Napoli, però, ha la forza di arrivare sul più 3.

La rimonta amaranto arriva sin dal 12 pari. Vantaggio reggino a firma Zappoli.. Ferri pareggia i conti.

Nuovo vantaggio Napoli con Ferri(13-14). L’equilibrio regna sovrano.(17-17)

Darmois prima, Russo con un Ace ed un muro di Lanciani firmano il mini-break (17-20). Davide Saitta s’inventa un bel colpo di genio per il 18 a 20. Zappoli scrive a referto il 19 a 21. Muro di Saitta per il 20-21.

Parità sul 21 pari dopo un errore di Ferri. Prezioso Zappoli con una doppia giocata decisiva(23-21).

Ace di Luca Presta che vale il setpoint. Con merito Zappoli chiude il set sul 25 a 21.

2-0 secco per gli amaranto ad inizio set. Ace di Laganà 4-1. Zappoli è suontuoso(6-49.

Molto bene anche il gioco al centro.Rigirozzo firma il 7-4. 9-8 con la pipe di Lazzaretto.

12-9 a firma Lazzaretto. Break di 3-0 di Napoli che riapre il set. Darmois sigla il punto del 13 pari.

Sempre Zappoli, fantastica la sua prova, sigla il 14 a 13. Ferri la pareggia(14-14).

Luca Presta, al termine di una giocata corale, sigla il 15-14. Ace di Zappoli per li 18-16.

21-18 con la super schiacciata di Lazzaretto. Il lungolinea di Laganà è vincente.(23-19).

Laganà scrive l’ace del 24-19.La parola fine alla sfida arriva da un errore partenopeo.

Segnale forte al campionato e secco 3-0.

Il tabellino

Domotek Volley Reggio Calabria-Gaia Energy Napoli

(25-22, 25-21, 25-20)

Domotel:De Santis,Mancinelli,Spinello,Zappoli 19,Presta 6,Lopetrone,Saitta 2,Innocenzi,Ciaramita,Laganà 17,Lazzaretto 14,Stabrawa,Rigirozzo 5,Parrini.All Polieni Ass Vandir Dal Pozzo

Napoli:Saccone,Di Donato,Starace,Piazza,Ferri 17,Ardito,Lanciani 3,Scita 8,Romano,Volpe,Darmois 13.All Mosca

Arbitri: i signori Christian Palumbo di Rende e Denise Galletti di Mantova