Volley: la Domotek vince anche il big match e vola in testa alla classifica

Prova eccelsa, maiuscola e vincente per la Domotek Volley Reggio Calabria. Sin dal primo set, con atteggiamento aggressivo, pronto e reattivo, complice la posta in palio, senza emozioni ma emozionando.

Operazione sorpasso riuscita, in grande stile per i pallavolisti di Mister Polimeni che siglano un secco 0-3 spodestando la rivelazione del torneo, il Castellana Grotte e prendendo le redini del girone.

Capolavoro di gruppo.

Gara mai in discussione.

Tutt’altra storia rispetto alla sfida di andata grazie alla crescita del gruppo amaranto, orchestrato da un superbo Saitta con tantissime evidenze in scena, incluso un superbo Enrico Lazzaretto, senza dimenticare Presta,De Santis, Mancinelli,Rigirozzo ed un gruppo dove, tutti danno il proprio contributo sempre.

Capitan Laganà e soci giocano una gara in trasferta maiuscola, un segnale fortissimo a tutto il campionato di Serie A3 Credem.

Mister Polimeni schiera i due ex, De Santis e Presta, Rigirozzo al centro con quest’ultimo, Mancinelli in schiacciata, Saitta al palleggio accanto a Capitan Laganà.

Giuseppe Barbone schiera, Chiappello e Iervolino, centrali Boscardini e Pasquali con il palleggiatore Cappadona ed il capitano Casaro.Il libero è Guadagnini.

Il primo punto è di Rigirozzo risponde Pasquali. 4-3 ad inizio gara, buoni riscontri da Rigirozzo da un lato, Boscardini dall’altro. Sorpasso reggino con l’ace di Lazzaretto(5-6). Bella la pipe, sempre di Lazzaretto, importante protagonista dell’inizio del primo set(6-8). 6-10 immediato, con Mancinelli in evidenza e time out immediato dei locali. Domotek in volo sull’undici a diciassette.

Iervolino sale in cattedra:prima punto a muro poi ace, sognando la rimonta.(13-19).

Un primo tempo di Presta spedisce la Domotek sul 14 a 20. Mancinelli con grande elevazione scrive a referto il muro del 15 a 22 Iervolino prova a non mollare(18-23).

Un errore del Castellana, regala cinque set point agli amaranto.

Il primo tempo di Moscardini è Out: Reggio Calabria vince il primo set. 19 a 25.

Nel secondo set, parte meglio Castellana Grotte (3-1). Reggio impatta immediatamente(3-3).

Il piglio dei locali nel secondo set, appare diverso ma la Domotek tiene botta. Lazzaretto sigla il 6-6.

Domotek avanti più volte: l’otto a nove lo segna Rigirozzo.

Bellissima l’inchiodata di Lazzaretto per il 11-13.Il padovano replica con un colpo da maestro che sigla il 11-14. Luca Presta sigilla il 12 a 15 sottorete.

Castellana, con orgoglio, recupera:17 pari ed arriva il primo time-out del Mister Antonio Polimeni.

Mancinelli firma il nuovo vantaggio all’uscita dal timeout. Prosegue alla grande un super Lazzaretto.

Castellana recupera e dimostra di valere la vetta: ace del pari di Iervolino e mIster Polimeni chiama ancora sospensione. Il ventesimo punto è per Reggio:la battuta di Casaro è in out.

Laganà firma il 21-19. Castellana rimonta ancora ed è 21 pari.

Muro di Luca Presta per il 22 a 21.Mister Polimeni si gioca la carta Parrini per alzare il muro. Luca Chiapello firma un nuovo pari. Lazzaretto,in reazione sigla il 22 a 23. L’errore al servizio riporta la sfida in parità. Saitta alza una palla meravigliosa per Laganà per il set point amaranto sul 22 a 24.

Castellana non molla con la pipe di Iervolino. 24-24.

Chiapello batte in out regalando il secondo set-point ai reggini.

Lazzaretto, protagonista assoluto della sfida firma il muro che 2-0. Termina 24-26.

In equilibrio anche il terzo set. Il muro di Laganà porta avanti gli amaranto sul 2-3.

Presta, da ex di turno, è scatenato, Castellana con energia prova a contenerlo, ma il centrale di Belvedere sembra irrefrenabile. Segue l’ace di Laganà(3-5). Iervolino risponde con una pipe.

Lazzaretto, risponde con la stessa arma(5-8). Ottimo avvio reggino, grande mentalità a muro(7-12) ed immediato time-out richiesto dai locali.

Un gioco pazzesco di Saitta, diventa oggetto del videocheck ma è più che buono regalando il 9 a 15 ai suoi.

Laganà è il mattatore del terzo set. Castellana non punge, Reggio regna. Sempre da Laganà passa il 9 a 18. Saitta sigla il 13 a 22. Mancinelli è irrefrenabile e firma il 15 a 23. Laganà con un lungo linea firma il match-point.

Presta, sontuosa la sua prestazione chiude la sfida con un gioco straordinario sotto rete.

Il tabellino

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE-DOMOTEK VOLLEY REGGIO CALABRIA 0-3

(19-25,24-26,18-25)

Castellana Grotte:Reale,Pasquali 3,Guadagnini,Santostasi,Pavani 3,Cappadona 2,Chiapello 10,Barretta,Picchi,Brucini 2,Orlando Moscardini 6,Casaro 8,Iervolino 13.All Barbone

Reggio Calabria:De Santis,Mancinelli 7,Spinello,Zappoli,Presta 5,Lopetrone,Saitta 2,Motta,Innocenzi,Ciaramita,Laganà 15,Lazzaretto 18,Rigirozzo 9,Parrini.All Polimeni Ass Vandir Dal Pozzo

Adamo di Roma e D’Argenio di Avellino.