Volley – Ekuba De.Si. Palmi, arriva la conferma di Ilenia Buonfiglio

Continua la fase di formazione del roster 2019/2020 dell’ Expert De.Si. Volley Palmi in vista della seconda stagione in serie B1. La società palmese ha infatti chiuso l’accordo per la conferma della schiacciatrice Ilenia Buonfiglio. La conferma per la giocatrice di Belvedere Marittimo è stata fortemente voluta da tutta la società, che ha apprezzato le sue doti umane e sportive nel corso della stagione passata, conclusasi con una straordinaria salvezza, frutto di sacrifici e lavoro duro. Caratteristiche queste, che sono anche parte della mentalità di Ilenia, che nel corso di tutto l’anno sportivo trascorso non ha mai fatto mancare il proprio impegno e la propria dedizione alla squadra.

Ilenia è stata fondamentale per raggiungere la salvezza, sia con i tantissimi punti messi a terra, frutto di impegno, intelligenza, tecnica e cattiveria agonistica, sia per ciò che ha fatto fuori dal campo. È stata fondamentale nello spogliatoio, un vero punto cardine, ed ha trasmesso ciò di cui la squadra aveva bisogno nei momenti in cui ne aveva bisogno. Ciò sia con il carisma di cui è portatrice ma anche con la grande simpatia che la contraddistingue e che ha tenuto alto il morale delle proprie compagne nei momenti di difficoltà.

«Sono molto contenta di continuare la mia avventura a palmi, una società importante con la quale ho trascorso un anno bellissimo – spiega Ilenia – mi entusiasma la voglia di migliorare dimostrata dalla società, e spero di poter contribuire a regalare tante soddisfazioni ai tifosi. Ho voglia di mettermi ancora in gioco e dare tutta me stessa. Ringrazio la società per avermi fortemente voluta, non vedo l’ora di ricominciare».

«Ilenia è una giocatrice di grande esperienza – spiega il ds Pierangelo Cannatà – abbiamo fortemente voluto una sua conferma perché siamo assolutamente convinti di aver bisogno di lei. Si è dimostrata una giocatrice fondamentale e siamo molto contenti che abbia deciso di continuare la sua avventura con noi».