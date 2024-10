Volley – Expert De.Si. Palmi, arriva la palleggiatrice

Ludovica Marchi, classe 1999, è il nuovo acquisto della Expert De.Si. Volley Palmi. Alta 1 metro e 80, Ludovica è una palleggiatrice di grande talento, capace di coniugare al meglio qualità tecniche ed atletiche. Seppur giovanissima, si tratta di un’atleta di grande qualità, che ha già avuto modo di dimostrare il proprio valore, il proprio talento e soprattutto grandi prospettive di crescita.

Dopo due anni in serie B2 nel Cus Siena e con la Pallavolo Giglio di Castelfiorentino, Ludovica approda a Palmi dopo aver vissuto una importante esperienza in serie A2, nella Bartoccini Gioiellerie Perugia, dove ha vinto il campionato come seconda di Ilaria De Michelis.

L’acquisto della giovanissima palleggiatrice si inserisce nel nuovo corso che la dirigenza ha voluto dare alla squadra, che sarà composta da un mix di giocatrici d’esperienza e giovani di talento. Come sempre, l’obiettivo primario sarà quello di costituire un gruppo forte, di atlete affiatate tra loro. Per fare ciò, è necessario affidarsi a ragazze dalle grandi qualità umane oltre che sportive e Ludovica è certamente una di queste.

In questi giorni, Ludovica ha fatto visita a Palmi, prendendo confidenza con il palazzetto ed incontrando dirigenza e staff tecnico.

«Approfittando della sua presenza in Calabria per una vacanza con i genitori, abbiamo colto l’occasione per fare un allenamento con lei e per conoscerci di persona e, devo dirlo, non siamo rimasti delusi. In più, loro hanno avuto allo stesso tempo l’opportunità di scoprire in anticipo le bellezze della città – spiega il direttore sportivo Pierangelo Cannatà – si tratta di una giocatrice di già grandi qualità tecniche, con buone caratteristiche fisiche e che ha grandissimi margini di miglioramento. Siamo certi che aiuterà la squadra a far bene e regalerà moltissime soddisfazioni ai tifosi.

Abbiamo anche notato la sua grande disponibilità e ciò non può che farci piacere».

«Sono molto contenta e sempre più convinta della decisione che ho preso – dice Ludovica – Ho avuto un’ ottima impressione della società da subito e dopo averli conosciuti di persona ancora di più. Tutti mi hanno parlato molto bene di Palmi e che una volta venuta qua non vorrò più andarmene. Ringrazio la società per questa opportunità ,spero di migliorarmi e di regalare alla società tante soddisfazioni insieme alle mie compagne. Vi aspetto tutti al palazzetto per tifare per noi. Forza Palmi».