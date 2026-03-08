Volley, è finale di Coppa Italia per la Domotek. Presta: ‘La vittoria è per Christian’

"Questa è una grande squadra. Non ho parole per quello che stiamo facendo"

La Domotek Volley vola in finale di Coppa Italia Del Monte e lo fa con il cuore, la grinta e la dedizione. Dopo aver superato i padroni di casa del Belluno Volley in una semifinale combattutissima, i ragazzi di coach Antonio Polimeni si preparano alla sfida decisiva contro la Conad Reggio Emilia. A raccontare le emozioni di una giornata indimenticabile è il centrale Luca Presta, ai microfoni di Lega Volley protagonista in campo e portavoce dello spirito del gruppo.

“Abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo giocato di squadra e nei momenti difficili siamo stati sempre lì, punto a punto, a combattere. Questa è una grande squadra. Non ho parole per quello che stiamo facendo“.

Il centrale elogia l’ambiente che ha trovato a Reggio Calabria, sua casa da tre anni: “Vedo un bell’ambiente, noi ci crediamo molto. Venire qui a Belluno per i nostri tifosi è stato tosto, per noi è stata una marcia in più. Vederli qui, lottare con noi, urlarci sempre, aiutarci…“.

Ora testa alla finale di oggi pomeriggio contro Reggio Emilia, ma con la consapevolezza che la strada è ancora in salita: “Ora testa alla finale, non abbiamo ancora fatto nulla. Sicuramente qualcosa abbiamo visto di Reggio Emilia, ma noi dobbiamo pensare molto a noi. Se giochiamo così il livello è alto, pure Reggio Emilia è forte, quindi noi pensiamo a noi”.

Poi il pensiero più toccante, dedicato a una persona importantissima per il volley Christian Cesareo recentemente e molto cara alla squadra: “In questi giorni è venuta a mancare una persona importante per me, Cristian Cesario, l’addetto stampa della Joy di Gioia del Colle. Ci siamo sentiti tutti con i ragazzi con cui abbiamo vinto il campionato a Taranto. Penso che una spinta in più ce l’avevamo anche noi, ce l’avevo io. Mi dispiace molto e faccio le condoglianze alla famiglia. Non ci sono parole per quello che hanno passato pure i ragazzi di Gioia. Abbraccio tutti loro“.

Un successo dedicato, una finale da giocare con il cuore pesante ma lo spirito più leggero che mai. La Domotek è pronta a volare.