Volley: infinita Domotek. Demolita la super favorita Conad Reggio Emilia

Serviva una risposta forte e lo è stata davvero. La Domotek Volley Reggio Calabria ha pareggiato la serie con una prestazione impeccabile e una vittoria netta, imponendosi 3-0 contro Conad Reggio Emilia in Gara-2 dello spareggio promozione.

Una vittoria senza appello e senza concedere set al quotatissimo avversario, segno evidente di una crescita mentale e tecnica della compagine reggina, anche nel momento più delicato di questo finale di stagione. Fondamentale anche il fattore campo: al PalaCalafiore c’erano circa 4000 spettatori, un pubblico che ha dato una spinta emotiva importante alla squadra calabrese, trasformando la partita in un vero e proprio dominio.

Ora la serie è in perfetto equilibrio, si passa al terzo atto, in programma domenica di Pasqua: una gara che promette certamente spettacolo e a questo punto dal risultato assolutamente incerto.