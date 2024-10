Volley, Andrea Lucchetta: ‘Palacalafiore grande palcoscenico, ma…’

Niente da fare neppure questa volta. La Tonno Callipo perde in casa contro il Sora e rimane a quota uno in classifica. Il match, che si è giocato al Palacalafiore di Reggio Calabria, è stato trasmesso da Rai Sport, commento tecnico affidato come sempre ad Andrea Lucchetta che noi di City Now abbiamo intervistato a fine match: “La scelta, seppur forzata, della Tonno Callipo di disputare le partite casalinghe al Palacalafiore, credo sia ottimale e per Reggio Calabria la possibilità di rivedere la grande pallavolo.

Ritengo allo stesso tempo che impegni come questi di Superlega meriterebbero una maggiore cornice di pubblico ed allora sarebbe necessaria una capillarizzazione della promozione, quindi l’invito rivolto alle scuole ma anche a chi svolge questa attività.

Il movimento c’è, bisogna cercare di coinvolgerlo. Allo stesso tempo sono particolarmente dispiaciuto per aver visto una Tonno Callipo uscirne così male da questo confronto con Sora“.