Domotek, Polimeni: ‘Operazione aggancio contro Ortona’

È stato un girone bellissimo. Vincente ed intenso. In pochi avrebbero scommesso sul volo ad altissima quota della “matricola” Domotek Volley Reggio Calabria. 19 punti in nove giornate. Un percorso magnifico che si va ad associare a un forte coinvolgimento del tessuto cittadino e del pubblico del Palacalafiore, sempre più ricco e appassionato, che vivrà un Santo Stefano ad alta quota nella prima di ritorno programmata contro il Modica (alle ore 19).

Ultimo turno d’andata e obiettivo Coppa Italia

Oggi, però, per i ragazzi di Mister Polimeni è tempo di pensare all’ultimo turno del girone di andata. Sfida in casa della fortissima Sieco Service Ortona, team che veleggia al secondo posto in classifica a quota 22. Operazione aggancio per i reggini, con un occhio sugli altri campi e sui possibili accoppiamenti di Coppa Italia.

L’avversario è tostissimo. Tra i nomi di spicco:

Rossato

Arienti

Bertoli

Marshall

Stiamo parlando di una delle squadre maggiormente preparate del girone, con pallavolisti che hanno vestito canotte ai piani superiori.

Ortona-Domotek: fischio d’inizio alle 17

La gara in programma sabato 21 dicembre alle ore 17 segnerà la prima volta tra queste due formazioni, con premesse che lasciano pensare a una sfida davvero spettacolare. A dirigere l’incontro saranno la Signora Cruccolini Beatrice (Perugia) e il Signor Polenta Martin (Filottrano).

La classica diretta sarà disponibile sul canale YouTube di Lega Volley.