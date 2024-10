Volley Palmi: contro la corazzata Aragona è sconfitta, ma a testa alta

È uno 0 a 3 che lascia tanto rammarico quello subito dall’Expert De.Si. Volley Palmi nel match contro la corazzata Volley Aragona. La squadra di coach Enzo Celi disputa una partita di grande intensità contro una delle squadre più forti del campionato, lottando su ogni pallone senza lasciarsi intimorire dalla grandissima qualità delle avversarie.

Rispetto alla prima di campionato, giocata a Chieti, l’esordio in casa ha un sapore agrodolce per le giovani ragazze guidate dal capitano Ilenia Buonfiglio, che giocano con spensieratezza e sfiorano la vittoria in un secondo Set tiratissimo e che sarebbe stato vinto con merito se non fosse stato per l’esperienza e la personalità della squadra ospite, guidata da Coach Luca Secchi. Un roster ricchissimo, quello di Aragona, che potrebbe dire la sua in un campionato di categoria superiore, e che vanta nomi come Ramona Aricò, Melissa Donà e Serena Moneta. Nonostante ciò, le ragazze di coach Celi hanno dato vita ad una prestazione di rilievo, dimostrando grandi miglioramenti. L’Expert De.Si. ha infatti mostrato una pallavolo, facendo dei propri terminali offensivi i punti di forza per dare tanto filo da torcere alle più quotate avversarie. A far sorridere Palmi è poi anche la grande sintonia creatasi tra le ragazze, che hanno formato un gruppo unito, che ha voglia di lottare per cominciare a vincere e macinare punti.

Ciò fa ben sperare in vista dei prossimi match, quando Palmi affronterà i propri diretti avversari di classifica. Testa alla trasferta di Isernia dunque, per la quale l’Expert De.Si. Palmi ha voglia di confermare il trend di crescita e di portare a casa i primi punti in campionato.