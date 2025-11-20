Volley, Pellegrino esulta: ‘Grande risposta contro un forte Campobasso’

Il direttore sportivo della Domotek Volley, Cesare Pellegrino, commenta la vittoria contro il Campobasso: “Partita fantastica, ragazzi concentrati dal primo all’ultimo minuto”. Un plauso al pubblico di Reggio Calabria e uno sguardo al settore femminile, in volata. Spazio anche al giovane Rigirozzo, esordiente in A3.

“Era la risposta che un po’ tutti si aspettavano. Una partita fantastica la nostra. Sapevamo del valore del Campobasso che veniva da un percorso netto fino adesso e siamo stati concentrati dall’inizio alla fine”. Un momento di difficoltà c’è stato, ma la squadra ha saputo reagire: “Nel secondo set siamo partiti un po’ a singhiozzo, abbiamo rischiato anche di perderlo, siamo stati bravi ai vantaggi a vincere perché poteva cambiare qualcosa alla partita”.

La vittoria per 3-0 arriva dopo il successo a Modica e conferma lo stato di grazia dei ragazzi amaranto di Mister Antonio Polimeni: “Dopo la partita bellissima a Modica, dopo questa grande vittoria, si sono riconfermati domenica in uno stato di forma, in uno stato anche di molta responsabilità perché sono sempre concentrati, sono sempre sul pezzo. Quindi stiamo andando avanti bene e non guardiamo la classifica più di tanto, però il secondo 3-0 che abbiamo e quindi va benissimo così”.

Un capitolo a parte merita il tifo del PalaCalafiore. “Il pubblico al solito sta rispondendo alla grande – commenta Pellegrino – Reggio Calabria, il nostro palazzetto, il nostro “tesoretto” e ci sospinge sicuramente nei momenti di difficoltà. Sappiamo tutti quanto ci può dare il pubblico, ma siamo coscienti anche della nostra forza e stiamo rispondendo bene”.

La Domotek guarda al futuro anche con il suo settore femminile, che sta compiendo un percorso impeccabile. “Sì, la nostra squadra, la femminile, la C femminile a marchio Puliservice, sempre facente parte del network Sportspecialist, fino adesso ha fatto un percorso netto e siamo contenti anche di quello che stanno dando le ragazze. Il nostro obiettivo è anche arrivare fino in fondo, un obiettivo alto e quindi ci procuriamo anche nel femminile”.

Due percorsi, maschile e femminile, che si influenzano a vicenda: “Sono simili. Loro stanno cercando anche di vedere il sistema, soprattutto il sistema di gioco della maschile, anche il comportamento durante gli allenamenti. Però le ragazze è un cammino a sé sicuramente, però è da stimolo anche per loro”.

Grande soddisfazione anche per l’esordio in A3 del giovane Simone Rigirozzo, classe 2006, uno dei giocatori più alti e giovani del campionato. “Non era facile. No, assolutamente no – ammette Pellegrino – È un ragazzo che si allena sempre, che dall’inizio dell’anno è migliorato tantissimo. È stato proposto oggi, complice l’assenza per infortunio di Innocenzi ed ha convinto.

Ha risposto benissimo. Si allena bene, io lo seguo sempre durante la settimana, bisogna incoraggiare questi ragazzi e siamo contenti, siamo contenti di lui e siamo contenti di quello che ci sta dando”.