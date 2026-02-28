Volley: per la Puliservice l’ennesima vittoria schiacciante

Pronostici più che rispettati. La lanciatissima Puliservice chiude vincendo anche la penultima di campionato. La stagione regolare si chiuderà il 7 marzo alle ore 19 tra le mura amiche contro la Rodinò di Siderno, attuale ottava forza del torneo. Cammino, dunque, splendido e perfetto o quasi.

A Bova è ordinaria amministrazione e successo 0-3: 10 a 25, 12 a 25, 13 a 25 i parziali.

Nel frattempo, ci sono novità in arrivo dalla Coppa Calabria Memorial Sergio Sorrenti.

Dopo la bellissima qualificazione, rocambolesca ed emozionante ottenuta contro l’Arpaia Lamezia, le amaranto, in attesa di conoscere la sede di gioco delle Finals regionale, adesso conoscono l’avversaria.

Capolavoro in rimonta al Golden set della New Teosidos che passa il turno battendo Castrovillari, ribaltando il risultato dell’andata e proponendosi come nuovo avversario per le ragazze di mister Franco Giglietta.

La data clou è il 14 marzo, prima del Playoff: vi terremo aggiornati.