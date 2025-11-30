Volley: la Puliservice vince il derby e consolida il primato

La Puliservice Reggio Calabria continua la marcia. Neanche un nuovo derby reggino, contro una Elio Sozzi giovane, ma rampante in classifica, ferma le amaranto.

Il fattore campo del PalaCsi di Gallina, sorride all’inverso per il nuovo successo del team a marchio Sportspecialist.

Buona prestazione per le ragazze di mister Franco Giglietta.

7-0 iniziale concedendo poco. Gara molto tecnica per Suelen Oliveira e compagne.

Nel terzo set, Scibilia al palleggio al posto di Giorgia Fiorini:la meritevole Sozzi vola anche in vantaggio fino alla nuova reazione delle ospiti.

Partita ben giocata con la consapevolezza da capolista vera, forza, e spirito di squadra.

Bene la giovane Sartiano nel ruolo di libero, aspettando il recupero di D’Elia.

Tutto il gruppo al top, convince Dalila Verduci.

Questi i parziali: 17-25,20-25 con il 16 a 25 finale.

E’ ancora 0-3 in trasferta con un percorso quasi netto, frutto di sole vittorie, un solo successo al tie-break alla seconda di campionato e cinque punti di vantaggio sulle inseguitrici.