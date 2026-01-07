Volley – Puliservice, Martina Salvatore: ‘L’obiettivo è la promozione’

Si riparte nel migliore dei modi anche nel 2026. La Puliservice Reggio Calabria ha superato con un netto 3-0 il Pizzo nel primo turno di Coppa Calabria, dando il via all’anno nuovo con un successo che serve come carburante per l’impegno più importante: il big match di domenica in casa della New Teodosis Reggio Calabria, in programma alle ore 19 al Boccioni.

A commentare l’avvio positivo del 2026 è una delle colonne della squadra, il forte centrale Martina Salvatore. “È stata la prima partita del 2026, la prima di Coppa Calabria, è andata bene“, ha esordito con pragmatismo. “Abbiamo trovato una squadra migliorata dall’andata, il giovane Pizzo. È stata una bella partita, il primo, secondo e terzo set molto fattibili. E quindi ora ci prepariamo alla prossima partita“.

La “prossima partita” è infatti quella che punta dritta al cuore della stagione: lo scontro diretto contro la New Teodosis, una delle rivali più accreditate. “Sarà una partita molto fastidiosa, possiamo dire“, anticipa Salvatore, senza giri di parole. “Ma noi cercheremo di imporci già da subito, così come abbiamo fatto nella gara di andata. È una partita che dobbiamo, diciamo, tenere sotto controllo, rimanere concentrate e soprattutto raggiungere l’obiettivo“.

Un obiettivo che, nel lungo periodo, è ben più alto della vittoria nel singolo match. La Puliservice ha infatti chiuso il 2025 da protagonista, con un ottimo avvio di campionato che l’ha proiettata nelle posizioni di vertice. “Sicuramente è stato un inizio molto positivo. Spero che lo sarà anche il continuo. E noi ce la metteremo tutta per far sì che venga raggiunto l’obiettivo finale, che è quello della promozione“.

Con questa dichiarazione di intenti chiara e la determinazione espressa da una leader di campo come Martina Salvatore, la Puliservice si presenta all’appuntamento di domenica con la giusta miscela di rispetto per l’avversario e consapevolezza delle proprie capacità.