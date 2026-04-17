Volley: la Puliservice si prepara alla disputa della semifinale

L’attesa gara due del Palaboccioni, purtroppo, non ha avuto luogo. Le ragazze della Puliservice Reggio Calabria passano avanti nel tabellone del Playoff dopo aver superato nella gara di andata del quarto di finale l’Avolio di Castrovillari (1-3) che, a causa di un incidente che ha paralizzato l’autostrada, non è riuscita da arrivare al Palasport reggino.

Un vero peccato per entrambe le formazioni non poter completare il quarto di finale PlayOff.

Dopo aver atteso le decisioni degli organismi competenti, oggi, le amaranto possono finalmente preparare un ardua semifinale preparata al meglio delle tre partite.

Alle ore 19 al Boccioni, inizia una bella serie contro un avversario tosto, già affrontato sia in Coppa che in campionato.

Le ragazze di mister Franco Giglietta, infatti, sfideranno l’Arpaia Lamezia, team, che, tra le mura amiche del Palagatti riuscì, proprio durante la Coppa Calabria Memorial Sorrenti a battere le quotate amaranto.

Veemente fu la reazione reggina nella sfida di ritorno.

Gara due è prevista per il 26 aprile alle ore 20.30 al Palagatti.

Eventuale terza gara il 9 maggio sempre al Boccioni.

Dall’altra parte del tabellone, invece, si giocherà la serie tra le campionesse di Coppa Calabria, Pallavolo Rossano contro Scorte Tecniche Cutro.