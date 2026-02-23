Volley: la Puliservice è un rullo compressore. Vittoria anche nel derby
Primato consolidato, adesso ancora due giornate prima dei play off promozione
23 Febbraio 2026 - 09:09 | Comunicato
Non si ferma la corsa della Puliservice.
Le amaranto vincono ancora e trionfano anche nel derby di ritorno contro la giovane Elio Sozzi.
3-1 il finale: 25 a 23, 25-7,22 a 25, 25 a 12 i parziali dei set.
Quarta gara in undici giorni per le ragazze di Franco Giglietta, arriva a meno di ventiquattro ore dal trionfo, con rimonta e ribaltamento in Coppa Italia “Memorial Sergio Sorrenti”.
Tanto turnover.
La Sozzi gioca una buona partita, con tante giovani di qualità, preparate e combattive.
Era importantissimo vincere per mantenere il primo posto assoluto, per media, tra i due gironi.
Sono rimaste solamente due partite prima del Playoff promozione: la gara esterna in casa degli Evergreen a Bova Marina e la gara interna contro Siderno.