Volley: la Puliservice chiude la stagione regolare con l’ennesima vittoria

La Puliservice Reggio Calabria si prepara molto bene all’impegno di Coppa Calabria ed alla post-season.

Sabato prossimo saranno Finals di Coppa contro la New Teodosis, in un derby che promette grande volley in rosa e grandi contenuti tecnici.

Le amaranto di Mister Giglietta vincono anche nell’ultima sfida del girone.

3-0 secco, come da pronostico contro la Rodinò Costruzioni, team, come le amaranto, già certo del piazzamento post-season.

Attendendo le ufficialità del caso, nel PlayOff il percorso della amaranto partirà dalla sfida contro la Sporting Magna Graecia di Catanzaro.

Questi i parziali:25-15,25-17 e 25-14.

Versione young per le amaranto: a riposo il forte centrale Martina Salvatore. Preservata Giorgia Fiorini reduce dal virus influenzale, idem il Capitano Suelen Oliveira.

Un set anche per il bravo libero Elisa D’Elia. Ottime risposte da tutto il gruppo.