Volley: la Puliservice scende in campo per l’ultima del campionato regolare

Ventiduesima giornata. Ultimissima di stagione regolare per la Puliservice Reggio Calabria.

Le reggine dei mister Franco Giglietta e Luciano Azzarà giocheranno in contemporanea con la Coppa Italia Del Monte di Serie A3.

Infatti, mentre a Belluno, i pallavolisti di Mister Polimeni scenderanno in campo per la semifinale di Coppa Italia di categoria per affrontare i padroni di casa, in relazione al raggruppamento di Serie A3 che coinvolge le quattro massime realtà nazionali, le amaranto del progetto in rosa giocheranno, al Palaboccioni in casa contro la Rodinò di Siderno.

Le ospiti sono già certe del piazzamento PlayOff ed affronteranno la corazzata Rossano.

Le amaranto, con ogni probabilità giocheranno nel week-end del 21 e 22 marzo il primo turno di PlayOff contro lo Sporting Magna Graecia di Catanzaro, ottava del girone A, il girone parallelo.

Annata importantissima per il progetto Sportspecialist in rosa: valorizzate alla grande pallavoliste come Neri, Scibilia, Sartiano accanto ad un gruppo vero, bene capitanato da Suelen Oliveira che, oltre a conquistare la leadership ha conquistato anche la qualificazione alle Finali di Coppa Italia che si disputeranno nel week-end del 14 e 15 marzo, con le reggine che affronteranno un derby di semifinale molto appassionante contro New Teodosis, attendendo le ufficialità del caso.