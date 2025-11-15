Volley: torna in campo la Puliservice. Si gioca in trasferta

Alle ore 19, ritorna in campo la Puliservice Reggio Calabria. In volo.

Le amaranto cercano un successo esterno per confermare l’ottimo momento di forma e risultati.

La prima fase, al momento, sorride alle ragazze dei Mister Giglietta ed Azzarà. Solo vittorie, di cui solo una al tie break, ottenuta a Gioia Tauro.

Successo 1-3 anche nel turno infrasettimanale giocato al giovedì sera, sul campo della Cidue Campo Calabro.

Oggi, è tempo di trasferta dalle mille insidie al Palasport di Sant’Andrea dello Jonio Apostolo.

Sfida a domicilio alla giovane ma imprevedibile Pepea Soverato.

Anche le locali hanno vinto il turno infrasettimanale, violando il campo delle giovanissime della Radioxstore Lory Volley Pizzo con un secco 0-3.

Soli quattro punti in classifica per la Pepea che ha strappato un punticino nella terza giornata cedendo il passo al tie break contro Evergreen.

Insomma, una sfida sulla carta, agevole, vista la leadership delle amaranto con 14 punti ed una gara in meno rispetto all’ItalSoft Gioia Tauro,ma da prendere ugualmente con la giusta consapevolezza, sopperendo, ancora una volta all’assenza per infortunio della brava D’Elia, libero basilare nelle strategie amaranto.