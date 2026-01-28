Volley: tutto facile per la Puliservice e passaggio del turno in Coppa

Trasferta allenante per la Puliservice Reggio Calabria. Le amaranto di mister Franco Giglietta continuano a vincere e giocano la quarta sfida annuale contro la compagine della Radioxstore Lory Volley Pizzo.

Ordinaria amministrazione per le amaranto che sopperiscono all’assenza della determinante Giulia Speranza, con una ricca prestazione di gruppo.

E’ ancora 0-3 sulla falsa riga delle sfide precedenti.

16-25, 6-25,15-25 per poi volgere verso un allenamento congiunto, a seguire contro la medesima squadra che gioca in Serie B.

Percorso impeccabile tra campionato e Coppa Sergio Sorrenti, attendendo, adesso, di conoscere la prossima avversaria.

In campionato, invece, si ritornerà in campo alle ore 19, sabato 31 gennaio al Boccioni contro la Cidue di Campo Calabro.

Alle ore 18, sempre del sabato,giocherà anche la prima squadra del network, la Domotek Volley di Serie A3, massima espressione del volley calabrese che sfiderà a domicilio Campobasso, mentre, la C Maschile, sempre al sabato, l’Amaro Dhelios giocherà in casa della New Hospital Paola.

Per la C Femminile, infine, mancano sei giornate al termine della prima fase, per poi immergersi nella fase successiva.