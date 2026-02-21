Volley, Puliservice: missione compiuta al termine di una partita memorabile

Missione compiuta ed una partita memorabile. La Puliservice, capolista del girone di C Femminile, team associato al progetto Sportspecialist vince ed emoziona. L’obiettivo? Era quello di ribaltare l’imprevisto 3-2 subito al Palagatti di Lamezia Terme, contro un avversario, l’Arpaia che, anche in quest’occasione si è dimostrato tosto, preparato ed imprevedibile.

Grande prova per le ragazze allenate da Franco Giglietta.

Toccava vincere minimo 3-1 per evitare la lotteria del Golden Set e così è stato.

La gara? Un susseguirsi d’emozioni. In pochi, con il risultato che scriveva 0-1 a favore delle brave lametine avrebbe mai potuto pronosticare una riscossa amaranto.

Il numeroso pubblico reggino, però, ci ha creduto, fino in fondo.

Buona la partenza, recupero Lamezia e rush finale di set, 23 a 25 per l’Arpaia.

Con concentrazione e preparazione, la Puliservice è salita in cattedra vincendo il combattivo secondo set 25-19. Monologo nel terzo, il set maggiormente dominato della serie, un secco 25 a 13 per Capitan Suelen Oliveira e compagne.

Il quarto è stato equilibratissimo, pallone su pallone. Lamezia uscirà dalla disputa a testa altissima.

La Puliservice conquista il passaggio del turno e l’accesso alle Finals regionali raggiungendo Rossano, Cutro ed attendendo la quarta qualificata tra Gts Avolio Nova Volley di Castrovillari e New Teosidos.(1-0 nella serie).

Una prova di gruppo per le ragazze dei mister Giglietta ed Azzarà, compatte, unite, senza individualismi ma con grande voglia di giocare e vincere insieme.

Non c’è tempo: con tre giornate di stagione regolare ancora da giocare, sabato 21 febbraio alle ore 19 sarà derby al Boccioni contro la giovane Elio Sozzi.