Volley: la Puliservice vince ancora. Netto successo sull’Evergreen

Tutto semplice per la Puliservice Reggio Calabria. Allungo sulla vetta del girone di C Femminile, al momento dominato da mister Giglietta.

Rotazione per tutte le atlete. Bene Sartiano, aspettando il recupero del libero D’Elia.

Prova di gruppo massiccia per capitan Oliveira e compagne che vincono 3-0 contro l’orgogliosa ed onorevole Evergreen.

25-14, con reazione delle ospiti, 25 a 7 e 25 a 5 nei restanti set.

Tutte in scena le atlete amaranto con tanti e giovani effettive in evidenza.

Una bella prova che proietta la capolista verso la prossima sfida, in trasferta contro la Rodinò Costruzioni Siderno.

Imbattute, con nove su nove in campionato ed una sola vittoria al tie-break, le ragazze amaranto, team associato al progetto Sportspecialist unite alla massima realtà del volley calabrese, la Domotek di Serie A3, continuano a sognare, far gruppo e prepararsi verso i prossimi impegni ed una seconda fase che si prospetta molto competitiva.