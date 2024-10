Volley Reghion, il derby dello Stretto si avvicina

Manca sempre meno all’atteso Derby dello Stretto in programma sabato alle ore 17 presso il Palatracuzzi di Messina.

Ad affrontarsi saranno la Volley Reghion e l’Akademia Messina, squadre neo promosse, che nella passata stagione ha visto prevalere la squadra reggina, vincente in entrambi i match dopo un autentico combattimento, dando un vero e proprio spettacolo per il pubblico presente.

Sarà un derby insolito proprio per l’assenza del pubblico quest’anno. Le due squadre hanno avuto un inizio di campionato in cui Akademia non ha disputato la prima gara, un altro derby contro Santa Teresa e, partendo dalla seconda giornata, ha inflitto un importantissimo 3-0 al Modica.

La Reghion, invece, dopo un inizio più che soddisfacente, vincente alla prima contro Modica, arriverà alla gara con una sconfitta sul groppone, avvenuta nell’ultima gara disputata

contro La Pallavolo Sicilia per 3-1.

C’è voglia di riscatto in casa biancoblu, soprattuto dopo la sconfitta in quel di Catania. Sono stati intensi gli allenamenti durante la settimana, in occasione dei quali ci sono stati molta concentrazione e impegno raddoppiato.

“Per quanto riguarda il match di sabato, posso dire che abbiamo iniziato la settimana proprio pensando a questa partita e a lavorare in allenamento già da martedì per cercare di portare a casa il risultato, sapendo che non sarà per niente facile – afferma Capitan Borghetto in vista dell’atteso match – abbiamo dovuto digerire velocemente la sconfitta di sabato scorso per essere pronte fin da subito a preparare la prossima partita con l’atteggiamento giusto di chi cerca sempre di far meglio. Sicuramente quella sconfitta ci è servita a capire le nostre debolezze e i fondamentali su cui è bene lavorare, penso che questa squadra può fare molto bene – ha aggiunto concludendo – siamo un gruppo abbastanza unito e con tanta voglia di fare e questa sicuramente potrebbe essere la nostra arma vincente”.

Appuntamento quindi Sabato sulla nostra pagina Facebook dove ci sarà la diretta streaming a partire dalle 16:45.