Volley Reghion, domenica a Gioiosa il “derby reggino” con la Sensation

Continuano i derby per la Volley Reghion che, dopo essersi scontrata in avvio torneo con sole squadre siciliane, completa questo trittico di “match calabresi” contro la Sensation Gioiosa. La trasferta non è proprio agevole come può sembrare guardando la classifica, bisognerà fare i conti con la voglia delle padrone di casa di ben figurare, davanti al proprio pubblico, contro una formazione più avanti in classifica. Di contro, il sestetto di coach Pellegrino ha dalla sua il filotto di vittorie consecutive conquistate nel mese di novembre, dove si sono registrate solo affermazioni. Il quinto successo potrebbe valere addirittura il terzo posto in classifica, vista la difficile trasferta che dovrà affrontare il CUS Catania, atteso in quel di Caltanissetta dal Traina, primo della classe assieme al Modica. Ma in casa Reghion si guarda solo alla sfida di Gioiosa, dove sarà fondamentale tenere alta la concentrazione senza lasciare nulla al caso.

«Sabato scorso abbiamo affrontato la gara con una buona solidità di squadra – spiega Rebecca Surace, palleggiatrice della Reghion – e mentalmente siamo state sempre in partita. Servirà affrontare allo stesso modo il derby contro la Sensation, cercando da subito di imporre il nostro gioco e di reagire al loro, di mantenere alti la concentrazione ed il ritmo, soprattutto divertendoci».

A differenza del derby siciliano tra Catania e Caltanissetta, che si giocherà nel pomeriggio di sabato, le due formazioni reggine scenderanno in campo di domenica, col primo pallone che sarà giocato a partire dalle ore 18.00. Definita anche la coppia arbitrale che sarà composta da Rosa Comunale e Martina Rossino.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.