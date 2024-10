Volley Reghion, il cielo è biancoblu sopra l’Etna! Vittoria in rimonta sulla Valley

Il fumo è biancoblu sul pennacchio dell’Etna! Ai piedi del vulcano la Volley Reghion si aggiudica lo scontro diretto con la Volley Valley FuniviaEtna e con l’1-3 finale conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza. Altra vittoria importantissima quella del sestetto di coach Pellegrino, che bissa il successo precedente contro la Traina Caltanissetta e si porta a più nove sul quart’ultimo posto in classifica. La sfida di Tremestieri raffigurava un banco di prova per entrambe le formazioni, alla vigilia appaiate a quota diciotto: la formazione etnea cercava un successo che manca oramai da novembre, e il match contro la Reghion rappresentava una ghiotta opportunità. Non aveva fatto i conti, però, con la voglia di vincere e con la compattezza delle reggine, domate solo nel primo set col parziale di 25-19. Neanche il secondo set parte bene per la formazione dello Stretto: Perri e Pasqualino devono alzare bandiera bianca; dentro Orlando e Fiorini, quest’ultima nell’insolito ruolo di libero. Nonostante le difficoltà, però, capitan Genovese e compagne rialzano la testa, riescono a riorganizzarsi e portare a casa il secondo gioco col risultato di 23-25. Le padrone di casa vanno in difficoltà, e lo si evince dal terzo set, di marca biancoblu: l’11-25 mette la certezza sul primo punto in classifica, ma il 22-25 del quarto set rende pieno il bottino conquistato.

Prossima partita sabato 18 febbraio al PalaColor di Pellaro, dove arriverà una Pallavolo Crotone in piena salute: nel match di domenica, la formazione di mister Asteriti è riuscita ad infliggere la prima sconfitta stagionale alla capolista, la Cosedil Zafferana.

