Volley Reghion, la salvezza è tua! Trionfo per 3-1 con la Fidelis Torretta

La Volley Reghion vince ancora e conquista, con tre giornate d’anticipo, la meritata salvezza. È gioia grande dopo il punto del 2-0 realizzato dalla De Franco: al sestetto di coach Pellegrino bastava infatti un solo punto per festeggiare la permanenza. Battuta quindi la Fidelis Torretta, giunta al PalaColor con soli sette nominativi in distinta. Il risultato finale è di 3-1 – grazie ai parziali di 25-23, 25-21, 17-25, 25-16 – e vale la quarta vittoria consecutiva, peraltro senza mai passare dal tie-break. Alla vigilia, i dieci punti che separavano Reghion e Torretta rendevano ancora più interessante questo match e, difatti, le attese non sono state tradite. Nel primo parziale la Reghion non fa andare l’avversaria oltre i quattro punti di vantaggio, per poi sorprenderla nelle battute finali. La conquista del set iniziale infonde fiducia e morale alle reggine, che giocano con altro piglio nel corso del parziale successivo: si arriva così al set-point con un buon margine di vantaggio e l’attesa può trasformarsi in gioia al momento della conquista del punto decisivo. Una salvezza conquistata con tre giornate di anticipo, ma che già prendeva forma qualche settimana fa, grazie alla vittoria nello scontro diretto contro la BricoCity, quart’ultima in classifica. Il terzo gioco ha visto la reazione del Torretta, con coach Neri che sprona il proprio sestetto e prova a riaprire la partita. La vittoria per 17-25, però, non ha seguito, la Reghion riprende subito il pallino del gioco già ad inizio quarto set e chiude l’incontro senza grossi problemi. Restano tre gare in programma: nel weekend si andrà a fare visita alla Planet Strano fanalino di coda, poi si torna al PalaColor dove ci sarà l’ultimo match interno, contro la Stefanese. Chiuderà la stagione la trasferta di Catania contro il CUS.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.