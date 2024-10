Volley Reghion, arriva la prima sconfitta stagionale: è ko contro la Pallavolo Sicilia

Arriva la prima sconfitta per la Reghion. Contro la Pallavolo Sicilia, le reggine soccombono con il punteggio di 3-1.

Il racconto della partita

Inizia bene la formazione di Mister Monopoli, portando a casa il primo set per 22-25, ma nel secondo una buona prova delle atlete siciliane riporta in parità la gara.

Al terzo set la Reghion non va molto bene, inizialmente arrancando per poi chiudere sul 25-19 che sancisce il 2-1 del sorpasso siciliano.

Nel quarto e ultimo set, la Reghion inizia bene, ma si perde strada facendo, a causa di alcuni errori e un pò di nervosismo che portano il punteggio finale 25-14 e per il consequenziale 3-1 per la Pallavolo Sicilia.

Gara decisamente no per le ragazze in biancoblu, che settimana prossima si troveranno ad affrontare il derby dello Stretto contro l’altra neo promossa Messina.

Bisognerà tornare in palestra e ritrovare la concentrazione e la grinta che si è vista nella prima vittoriosa gara di campionato contro Modica.

Le dichiarazioni del Ds Notaro