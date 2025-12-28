Volley, Serie C: la Puliservice trionfa e chiude il 2025 imbattuta

Un ritorno importante e una vittoria netta che chiude alla grande il 2025 del mondo amaranto facendo il paio con la grande vittoria della prima squadra, la Serie A3 di Mister Antonio Polimeni in casa dell’Aurispa Lecce. La Puliservice Sportspecialist Reggio Calabria supera 3-0 il Gioia Tauro in un match di Serie C femminile, confermandosi realtà tostissima, capace di perdere un solo punto durante il percorso in questa prima parte di campionato.

Protagonista, tra le altre, da Speranza, al Capitano Oliveira, da Salvatore a Perri e non solo, il rientro graduale del libero Elisa D’Elia, dopo un fastidioso infortunio che l’aveva tenuta lontana dal campo per gran parte di questa prima fase.

“Rispetto alla gara d’andata contro l’Italsoft Gioia Tauro,è stata una bella partita”, ha esordito D’Elia “Abbiamo sicuramente imposto il nostro gioco, il fattore campo del Palaboccioni ha aiutato tantissimo. Con l’aiuto del pubblico, abbiamo dimostrato il nostro valore. Un campionato fin qui che sta andando in maniera più che ottima”.

Un percorso di successo che D’Elia ha vissuto da una prospettiva diversa, ma sempre da dentro lo spogliatoio. “Sono stata sempre accanto alle mie compagne, nonostante il mio infortunio. Le mie compagne, soprattutto Sofia Sartiano che riveste il mio stesso ruolo, ha risposto presente alla chiamata del mister Giglietta ed è stata molto brava, è cresciuta di partita in partita. Così come anche Federica Perri, chiamata in ricezione, è stata efficientissima. Hanno fatto, e stiamo facendo, un ottimo lavoro di crescita e si è visto nei risultati”.

Alla domanda se si aspettasse un avvio di campionato così positivo, la risposta è stata netta: “Sì. Anche se sono più che sicura che il gioco si farà duro, ma siamo anche sicure che lo sapremo affrontare e dimostreremo la nostra forza. Perché c’è, ed è tanta”.

Nella serata del rientro, il mister Giglietta ben supportato da Luciano Azzarà ha gestito con attenzione la sua atleta, alternandola in campo proprio con Sofia Sartiano. “La decisione del mister è stata quella di alternarci in ricezione, lei in difesa, in modo da farmi entrare in maniera graduale, senza strafare – ha chiarito D’Elia – Ho iniziato ad allenarmi da poco. E così come Sofia, stanno crescendo anche tutte le altre più giovani, come Alessia Neri e Giulia Sibilia, che stanno facendo un percorso di crescita non indifferente. E questa è la forza del nostro gruppo”.

Un gruppo coeso, che ha saputo reagere all’assenza di un pezzo importante, facendo emergere nuove risorse e mantenendo una rotta vincente. Con il rientro di D’Elia, la Puliservice sembra ora avere un assetto ancora più completo per affrontare la parte centrale della stagione, con l’obiettivo di mantenere l’altissima posizione in classifica.