Volley – Simone Scopelliti: ‘Bello vincere nella tua città, bello rivedere tanti amici’

E’ tornato nella sua città natale Simone Scopelliti, ed ha affrontato da ex, visto il suo breve trascorso con i giallorossi, la Tonno Callipo. La soddisfazione per il successo ottenuto ai microfoni di City Now:

“Fa sempre piacere tornare a casa e rivedere tutti quelli che ti hanno sostenuto sin da giovanissimo. Ottenere un successo in questo campo è altrettanto bello, non ci aspettavamo di vincere in maniera così netta ma era importante dopo questa serie di sconfitte consecutive“.