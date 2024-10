Volley Tonno Callipo, Padova espugna il PalaValentia

Alla vigilia del match erano a secco di vittorie entrambe. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Kioene Padova arrivano al match del 1° turno infrasettimanale con la fame di trovare il primo centro stagionale. La spuntano, in maniera netta, i veneti di coach Baldovin che espugnano (di nuovo a distanza di undici anni) il Pala Valentia infliggendo una dura sconfitta alla compagine calabrese con il punteggio di 0-3.

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia subisce la veemenza di Travica e compagni non riuscendo a trovare il bandolo della matassa neanche quando, nel terzo set, era avanti di 4 lunghezze con la possibilità di riaprire il set. Padova martella al servizio con i vari battitori al salto, Cirovic, Nelli e Randazzo e la Tonno Callipo, dopo un buon avvio, ha sofferto soprattutto nel fondamentale della ricezione subendo la battuta avversaria.

Gabriele Nelli, opposto classe 1993, ha trascinato la Kioene Padova realizzando 18 punti con il 64%, numeri che gli sono valsi la palma di Mvp. Padova ha poi trovato in Randazzo e Cirovic, bene orchestrati da Travica, due precisi riferimenti anche in attacco con l’ex Tonno Callipo autore di 15 punti con il 65% in attacco, mentre il serbo ha concluso il match con 11 punti e il 58% in attacco.

In casa Tonno Callipo percentuale d’attacco ferma al 41% con nessun giocatore giallorosso riuscito a varcare la doppia cifra. Nel primo set è stato Cirovic a spaccare il set in battuta trovando l’allungo che ha permesso a Padova di trovare il vantaggio decisivo. Pessimo secondo set per la squadra di coach Lorenzo Tubertini, mai in partita.

Il tecnico modenese ha provato più volte a rimescolare le carte schierando quasi tutti i componenti della rosa, ma la rotta del gioco non ha subito variazioni con Padova superlativa in difesa e brava a concretizzare in contrattacco. Nel terzo set la reazione della Tonno Callipo che si è portata avanti anche di 4 punti prima di subire il ritorno degli ospiti che hanno rimontato grazie alla battuta di Randazzo prima, e preso il largo dopo grazie al turno di servizio di Volpato. E’ stato poi Nelli a chiudere i conti con l’attacco vincente che è valso il 20-25.

Luca Presta (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “E’ stata una serata storta dove non siamo riusciti ad esprimerci al meglio delle nostre possibilità, nonostante alcuni sprazzi di buon gioco. Padova è stata brava soprattutto in battuta dove ci ha aggredito con un servizio incisivo. Ora non dobbiamo abbatterci e guardare alla prossima partita con fiducia consapevoli che dobbiamo lavorare duro in palestra”

Gabriele Nelli (Kioene Padova): “Siamo venuti qua con l’obiettivo di fare bene e vincere. Siamo una squadra giovane che ha voglia di far bene e stasera abbiamo messo in campo ciò che avevamo preparato. Sono contento perché la squadra ha tirato fuori la giusta grinta anche quando eravamo sotto e siamo stati bravi a ripartire”

IL TABELLINO

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – KIOENE PADOVA 0-3

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 5, Coscione 3, Marra (L), Lecat 5, Izzo, Antonov 8, Massari 2, Domagala 2, Verhees 6, Patch 7, Presta 1. Non entrati: Corrado, Torchia (L2). Allenatore: Tubertini

KIOENE PADOVA: Polo 5, Nelli 18, Balaso (L), Cirovic 11, Volpato 5, Travica 2, Koprivica, Randazzo 15. Non entrati: Peslac, Gozzo, Sperandio, Scanferla, Premovic. Allenatore: Baldovin

ARBITRI: Goitre e Cerra

NOTE: durata set: 31’, 26’, 26’. Tot. 83’. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: bs 11, ace 4, ric. pos. 41%, ric. perf. 26%, att, 41%, muri 2. Kioene Padova: bs 13, ace 4, ric. pos. 54%, ric. perf. 24%, att. 62%, muri 7.