Volley Tonno Callipo, presentato il match contro il Piacenza

A Piacenza la prima trasferta della stagione in casa della Wixo Lpr.

I giallorossi di coach Lorenzo Tubertini sono attesi dal primo impegno fuori casa della stagione. La compagine del presidente Pippo Callipo domani pomeriggio, ore 18:00, affronterà al PalaBanca di Piacenza i padroni di casa della Wixo Lpr. La Tonno Callipo arriva all’appuntamento con gli emiliani dopo una settimana di lavoro nella quale Coscione e compagni hanno lavorato con una buona intensità. Reduci dal ko casalingo all’esordio stagionale contro i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova, i giallorossi puntano al bersaglio grosso in casa di una squadra e in un palazzetto dove non sarà facile vincere per nessuno. Tubertini può contare sull’organico al completo, con il solo Ernesto Torchia non al 100% della condizione per un fastidio accusato alla schiena ieri pomeriggio. La squadra si sta allenando stamattina al PalaValentia, mentre oggi pomeriggio effettuerà la partenza dall’aereoporto di Lamezia Terme, direzione Milano Linate. Dallo scalo meneghino, la Tonno Callipo giungerà a Piacenza in autobus. Quella di domani per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà la gara n° 290 nella massima serie (tra regular season, play-off e Coppa Italia).

Il pre-gara di Manuel Coscione: “Sarà una partita complessa che dovremo affrontare nel migliore dei modi, loro hanno già rotto il ghiaccio con una vittoria in una partita ufficiale e davanti al loro pubblico vorranno fare bella figura. Noi però in questa fase del Campionato dobbiamo guardare soprattutto a ciò che accade nella nostra parte del campo piuttosto che all’avversario. Stiamo rodando i nostri meccanismi, stiamo lavorando bene e speriamo di raccogliere i frutti di questo lavoro domenica. Sicuramente andiamo a Piacenza per fare dei punti e cercare di vincere”.

È una Piacenza ringiovanita che, con l’arrivo del title sponsor Wixo, ha messo a segno due importanti colpi di mercato, quali il regista Baranowicz e l’opposto Fei che, lontano da Piacenza per tre anni, rappresenta un graditissimo rientro in maglia biancorossa dopo le due stagioni vincenti della CEV Cup (2013) e Coppa Italia (2014). Coach Giuliani, al suo terzo anno con la Wixo LPR, ritrova il prezioso lavoro del suo secondo Cadeddu con cui dal 2009 al 2015 ha formato una coppia capace di vincere la bellezza di 3 Campionati, 3 Supercoppe, 1 Coppa Italia ed 1 Coppa CEV. Si punta tutto sui giovani a Piacenza: alle grandi riconferme del posto 4 Clevenot, vincitore della World League con la Francia, e del palleggiatore Cottarelli, si uniscono i promettenti e talentuosi Hershko (UC Anteaters, USA) e Kody (Reggio Emilia, A2) pronti a dare tutto per ritagliarsi un posto da titolare. L’esperienza e la destrezza non sono state escluse dal gruppo: gli schiacciatori Marshall e Parodi ed i centrali Alletti e Yosifov garantiscono affidabilità e solidità. Seconda linea blindata da Manià e Giuliani, alla sua prima esperienza in SuperLega, che si daranno il cambio in ricezione-difesa. La stagione della Wixo Lpr Piacenza è partita però con il freno a mano tirato: la squadra di Giuliani ha perso il treno in Coppa Italia perdendo l’ottavo di finale in casa contro Padova. Ma all’esordio in campionato, nel derby romagnolo-emiliano contro Ravenna, è arrivato la grande reazione piacentina: sotto 2-0 nel conto dei set, i biancorossi hanno rimontato e vinto al tie-break.

Coach Giuliani deve fare i conti con le condizioni fisiche di Fei, fermo ai box durante l’allenamento congiunto di metà settimana con Bergamo. Oltre ad un Fei non al 100%, il tecnico marchigiano deve registrare l’assenza dell’altro opposto, il camerunense Kody impegnato con la propria nazionale ai prossimi Campionati Africani. Se Fei dovesse dare forfait, Piacenza, con ogni probabilità, potrebbe partire con Baranowicz al palleggio, modulo a tre schiacciatori con Parodi in seconda linea con Marshall e Clevenot pronti ad alternarsi tra posto due e posto quattro. Al centro confermatissimi Alletti e Yosifov, mentre in ricezione nel ruolo di libero ci sarà Manià, con il giovanissimo Ludovico Giuliani, figlio di coach Alberto, pronto a dire la sua dopo l’eccellente prestazione contro Ravenna che gli è valsa la palma di migliore in campo. Pochi dubbi in casa Tonno Callipo: Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Antonov e Lecat in posto quattro, Marra libero.

Sono 25 i precedenti tra le due società con il bilancio a favore degli emiliani che hanno vinto 19 volte a fronte dei sei successi ottenuti dalla Tonno Callipo. Quattro gli ex di turno, tutti in casa della Tonno Callipo: coach Tubertini che a Piacenza è stato dal 2008 al 2012 nella veste di head-coach del settore giovanile e di collaboratore dello staff tecnico della prima squadra guidato da Angelo Lorenzetti. E poi ancora: Coscione a Piacenza ha giocato la stagione 2015-16, Marra ha giocato in terra emiliana dal 2010 al 2015, mentre Massari è cresciuto pallavolisticamente a Piacenza con tanti anni trascorsi nel settore giovanile prima e nella prima squadra poi.

A dirigere il match ecco il primo arbitro Fabrizio Pasquali del comitato Fipav Ascoli Piceno-Fermo, in Serie A dal 1997 ed internazionale dal 2004. Pasquali sarà coadiuvato dal secondo Marco Turtù, anch’egli proveniente dal comitato Fipav di Ascoli Piceno-Fermo, in Serie A dal 2005.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulle frequenze di Lega Volley Channel (www.sportube.tv). Differita tv su Volley Channel, canale 649 del digitale terrestre, martedì 14 ottobre alle ore 21:30. Diretta radiofonica su Radio Onda Verde, radio ufficiale dei giallorossi, a partire dalle 17:55. Diretta testuale, con aggiornamenti su facebook (Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia) e twitter (@volleytonnocall) attraverso l’hashtag #piacenzavibo