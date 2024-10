Volley – Torna il Campionato. Giallorossi pronti ad affrontare la trasferta di Padova

Diciotto punti in palio e la necessità di incamerarne il più possibile per raggiungere la salvezza

Sei partite, diciotto punti in palio e un obiettivo ben preciso nella testa dello staff tecnico giallorosso guidato dal neo allenatore Daniele Bagnoli: conquistare più punti possibili per blindare il discorso salvezza. Il cammino dei giallorossi non è dei più agevoli (quattro gare in trasferta, due in casa), ma Marra e compagni hanno (re) iniziato a lavorare sodo seguendo i dettami dell’esperto tecnico mantovano che ha iniziato a lavorare in palestra, sul mondoflex del PalaValentia, già a partire da lunedì scorso.

La Tonno Callipo è attesa dalla doppia trasferta in casa della Kioene Padova e dell’Azimut Leo Shoes Modena, ma, ovviamente, il focus è ben indirizzato sulla sfida in programma alla Kioene Arena domenica 17 febbraio alle ore 18:00.

La nuova avventura italiana di coach Bagnoli, dopo le ultime esperienze vissute all’estero, è iniziata sotto i migliori auspici: