Volley Val Gallico: lettera di saluti e ringraziamenti del Mister

Quanti anni alle spalle ed ogni anno ci siamo superati; quante persone hanno girato intorno a noi, quante sono andate via e quante sono rimaste; ma il bello è che tutte hanno incontrato una famiglia, la nostra famiglia.

La famiglia, ve la mostro, eccola qua; siete tutti voi che avete gioito e pianto insieme a me. L’ho ritrovata nei vostri occhi sul campo, per le scale di un hotel, sul sedile di un pullman, davanti uno spogliatoio o prendendo un caffè.

Sono contento di aver raggiunto il traguardo di partecipare alle nazionali ed ho la certezza che con tutti voi presenti si sarebbe potuto raggiungere ben altra posizione. Ma vita, casualità e scelte sono più grandi di noi.

Sono emozionato per aver sentito l’amore per la nostra maglia da parte di persone che sebbene fisicamente lontane hanno rinunciato a ferie altrove per emozionarsi sul campo con noi.

Sono emozionato per aver visto persone trascinarsi ostinatamente in campo col dolore per un fine comune.

Sono emozionato per tutti coloro che hanno pianto dentro o fuori dopo aver perso ai quarti.

Sono emozionato per la risposta positiva sul campo di tanta gente relegata a guardare dalla panchina per troppo tempo.

Sono emozionato per la volontà di aiutare di tutti i co-allenatori d’eccezione presenti quest’anno in panchina, perché il bene è superiore e si vince e si perde insieme.

Sono emozionato per il vostro modo di starmi vicino anche davanti a scelte difficili e drastiche, senza la vostra fiducia, da anni incondizionata, forse non ne avrei avuto il coraggio.

È proprio questo quello che vorrei per il prossimo anno: condividere emozioni positive con gente positiva.

Cara famiglia ci amplieremo, ci modificheremo ma i nostri principi saranno quelli che ci hanno sempre condotto al successo: rispetto per il compagno e per l’avversario, senso di sacrificio, forza di volontà e amore per questo sport.

Nuovi traguardi da raggiungere all’orizzonte per coloro che resteranno e per tutti coloro che già si stanno aggregando, scegliendo Val Gallico.

Auguro a questo gruppo di migliorarsi ancora, anno per anno e di ispirarsi a realtà come quella di Milano e Macerata. Il vostro obbiettivo dovrà essere questo: giocarvela alla pari come “Primus Inter Pares“.

Chiunque saremo, chiunque sarete, siate famiglia.

5 anni è un lungo ciclo di eventi vissuti insieme ed i miei compagni di viaggio saranno, ovunque e comunque, la mia famiglia.

5 anni propedeutici a questo traguardo, per il quale mi sento di ringraziare la Asd Val Gallico: Domenico Califano, Nicola Cuzzocrea e Gianluca Califano, avete trasformato un lungo sogno in realtà. Tutti noi siamo dei sognatori che guardiamo all’orizzonte ma mirando in alto.

Anno lungo, difficile e pieno di soddisfazioni è stato questo in casa Val Gallico e dobbiamo ringraziare anche Federica Geria per averci sfamato all’Hamburgeria in chiusura dopo gli allenamenti e per averci sostenuti sul Web, grazie a te e tutta la redazione di CityNow; ad Alessandro Tripodi per aver ricordato alla città con affetto l’impresa che ci accingevamo a fare; al nostro Pj grazie al quale ovunque ed inaspettatamente eravamo le Guest Star della serata facendo risuonare il nome di Volley Val Gallico da Reggio Calabria alla provincia; a Mimmo Curcio dell’Orienthares Napoli e Carmelo Isola dell’ Avispa Volley Lecce per credere in noi, noi tutti uniti espressione del sud, perché quando si fa sport corretto si raccolgono i frutti; a tutti gli avversari/amici che ci hanno incoraggiato a perseguire un sogno perché in qualche modo rappresentavamo tutti; a tutti gli avversari/amici che ci sono stati vicini a tutte le ore con messaggi d’affetto e solidarietà.

Grazie per questi splendidi anni!

Il Vostro Mister con affetto!