Volley: vittoria netta della Puliservice. Quarto di finale vicino

Bel segnale al campionato. Dopo la finalissima della Coppa Calabria Memorial Sergio Sorrenti, la Puliservice ritorna carica e positiva. C’era un bel punto interrogativo sulla caratura del girone avversario.

Le ragazze di Mister Giglietta e di Luciano Azzarà rispondono presenti con una bella vittoria esterna.

Al Palagallo è 0-3 contro lo Sporting Magna Graecia.

16 a 25, 13 a 25 e 18 a 25 i parziali.

Prova sul pezzo che proietta le amaranto verso gara due, in programma sabato 28 marzo alle ore 19.30 al Palaboccioni (gara che prevede, come da regolamento, solo per questa fase l’eventuale Golden Set in caso di parità) per chiudere i conti ed accedere di gran carriera al quarto di finale.

Partita mai in discussione contro un avversario rispettabile e da non sottovalutare.

Qualche sbavatura per le amaranto che si poteva evitare e su cui si lavorerà in vista di questi PlayOff.