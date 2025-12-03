Volley, l’entusiasmo di Zappoli: ‘Domotek sulla strada giusta’

Una prestazione monumentale, una squadra che fatica ma non si spezza, e un pubblico sempre più caloroso. La Domotek Volley Reggio Calabria riprende immediatamente la sua marcia vittoriosa in serie A3, superando con un netto 3-0 (25-20, 25-23, 25-22) la Gaia Energy Napoli in una partita mai semplice. La formazione amaranto ha dimostrato carattere e qualità, gestendo l’ostinata resistenza dei campani.

Protagonista della serata, oltre al collettivo, lo schiacciatore amaranto Enrico Guarienti Zappoli, autore di una partita di livello e punto di riferimento in attacco. A fine gara, le sue parole hanno raccontato la vittoria e il momento della squadra.

“Forse la mia partita più bella fu quella delll’anno scorso contro Gioia del Colle, però secondo anche contro Napoli sono riuscito a dare una mano. Dare una mano, secondo me è basilare, siamo un gruppo: io son mancato in qualche partita alla squadra e oggi per fortuna sono riuscito a dare una grossa mano“.

La vittoria non è stata scontata. “Bravi a tenere a bada Napoli che era tutt’altro che una squadra arrendevole. E’ veramente sempre complicato giocare contro, sono una delle squadre tipo Modica, secondo me, sono rognose, sanno come metterti in difficoltà e non si sono mai arresi“.

Sul nuovo palleggiatore, Davide Saitta, l’esterno amaranto è positivo: “Stiamo lavorando sempre di più perché ci serve. Lui comunque è uno che “ci rompe le scatole” positivamente, perché dobbiamo fare delle cose e non basta mai, sono entusiasta di giocare con lui”.

E poi un ringraziamento speciale va alla tifoseria, che continua a crescere. “Il sogno è raggiungere le cifre del PlayOff dell’anno scorso. Vorrei il palazzetto sempre in quel modo lì, che poi diventa complicato per chi viene qua a giocare. Stiamo credendo anche da quel punto di vista”.

L’attenzione ora si sposta subito sulla prossima trasferta. “Prossima sfida si giocherà a Terni contro contro il nostro ex Antonio Picardo. Sarà una gara durissima. Sono neo-promossi, sono organizzati ed hanno tanto entusiasmo. Quindi da loro sicuramente sarà complicato. E noi sappiamo comunque che fuori casa, magari all’inizio, c’abbiamo un po’ “di freno a mano tirato”. Quindi dobbiamo già partire da martedì con questa cosa, con questo switch in testa, per arrivare bene“.

Con questa vittoria, la Domotek consolida la sua posizione in alta classifica. L’appuntamento è ora per la trasferta di Terni, con la squadra che cercherà di portare fuori casa la stessa solidità e lo stesso spirito mostrato al PalaCalafiore.