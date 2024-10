Vox populi Ponte sullo Stretto, i cittadini di Villa: ‘Porterà solo benefici’. Ma c’è chi non ci sta

Il giudizio dei cittadini di Villa San Giovanni sul Ponte sullo Stretto .

Dopo l’ok del Senato ed il via libera del Parlamento al decreto Ponte, la costruzione della grande opera è sempre più vicina ed i cittadini di Villa San Giovanni, in particolar modo, sono coloro che vivranno più di tutti la cantierizzazione dell’area sulla costa calabrese.

Abbiamo chiesto un’opinione ai commercianti del centro, ai cittadini e a chi abitualmente attraversa lo Stretto in auto.

“Da 50 anni viviamo il transito di milioni di mezzi pesanti che attraversano il centro città. Lungo la via Italia c’è un grande inquinamento non solo atmosferico ma anche acustico e Villa ha un elevato tasso di mortalità per tumori”.