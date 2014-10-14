Vuoi diventare un “Volontario per Expo”? Partecipa all’incontro del CSV dei Due Mari.

Giovedì 16 ottobre lle ore 11:00, presso la sede del CSV dei Due Mari di Reggio Calabria in via A. Frangipane III Trav. Priv. n.20 si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Volontari per Expo”.L’incontro è finalizzato a presentare il Programma “Volontari per Expo” e ad illustrare:- chi sono i destinatari- come candidarsi- i periodi di servizio- il ruolo dei Volontari in Expo 2015- il significato ed il senso dell’esperienza- il ruolo di CSV.net e dei Centri di Servizio al VolontariatoLa conferenza stampa, inoltre, sarà l’occasione per rendere noto il calendario dei tre incontri territoriali che il CSV dei Due Mari realizzerà nel mese di ottobre p.v. al fine di sensibilizzare ed informare le associazioni di volontariato e la cittadinanza circa il Programma “Volontari per Expo”.Per il CSV dei Due Mari interverranno: Presidente Mario Nasone ed il Direttore Giuseppe Pericone.