Warwick primo colpo della Vis Reggio Calabria.

Primo botto di mercato della Vis in vista della prossima stagione. James William Warwick, ala/guardia inglese, classe 1985, indosserà la casacca bianco/amaranto nel prossimo campionato di Dnc. Un acquisto di spessore, che la dice lunga sulle intenzione della compagine reggina di disputare un campionato di vertice e fare da guastafeste al presumibile dominio delle siciliane.Warwick vanta un pedigree cestistico di tutto rispetto: formatosi nelle higt school americane, ha militato nella serie A austriaca e inglese, nella B tedesca e in tante squadre di serie C italiane: fra queste Isernia, Gioia Tauro e Mazara. Lo scorso anno ha indossato la canotta della Virtus Gorle nella serie C lombarda. È anche grazie al suo immenso talento offensivo che la Cestistica Gioiese e il Basket Mazara sono riusciti nell’impresa di approdare in serie C. E proprio con i gioiesi Warwick, nella stagione 2010/2011, contese alla Vis il salto di categoria in un’entusiasmante finale play off che vide i reggini trionfare in un Botteghelle stracolmo di tifosi.“Sono molto contento di questa scelta – ha detto Warwick appena arrivato in città. Reggio Calabria per me è come una seconda casa, visto che sono fidanzato da anni con una ragazza reggina. Ho accettato la Vis perché è una squadra ambiziosa con un progetto interessante. Il campionato di Dnc lo conosco bene, è duro e competitivo, ma sono certo che la Vis lo giocherà da protagonista. Il nostro primo obiettivo sarà quello di divertirci in campo e creare un buon gruppo, dopo di che i risultati non tarderanno ad arrivare”.Soddisfatto anche il dg della Vis, Luigi Di Bernardo: “Già nel momento in cui è stata ufficializzata la decisione di poter tesserare un giocatore straniero abbiamo subito pensato a James, uno dei pochi cestisti di categoria in circolazione capace di far fare il salto di qualità ad una squadra. Nel prossimo campionato avremo tante competitors siciliane agguerritissime e non vogliamo farci trovare impreparati all’appuntamento. Warwick rappresenta solo il primo tassello del mosaico: allestiremo una squadra all’altezza che possa portare il nome di Reggio più in alto possibile”.