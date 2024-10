Il waterfront prende forma: lavori di posa del ponte tra porto e lungomare – VIDEO

“Le operazioni di posa del ponte di acciaio nell’ambito dei lavori di prolungamento del Lungomare area nord si protrarranno anche nel corso del pomeriggio. A tale scopo è stata emanata ordinanza (65/2020) che dispone la proroga dell’evacuazione dell’area e delle abitazioni interessate dalle operazioni fino alle ore 18 di questa giornata, precedentemente programmata fino alle ore 14.00 ( ordinanza n.61/2020)”.

Con questo avviso l’amministrazione comunale invitava i cittadini a sgomberare l’area di intersezione tra il porto ed il lungomare di Reggio Calabria. Proprio lì, questo pomeriggio, sono in corso i lavori di posa del ponte di congiunzioni fra due importanti parti della zona città. Chi arriverà dal porto, al termine di questi lavori, potrà godere di un’eccezionale passeggiata per arrivare sul km più bello d’Italia. Questo fantastico chilometro, conclusi i lavori del waterfront e del parco lineare sud, si estenderà da nord a sud per buona parte della costa cittadina.

Ad aggiornare i reggini sullo stato dei lavori è proprio il sindaco Giuseppe Falcomatà che, pochi minuti fa, si trovava sul posto. Il primo cittadino ha illustrato nel dettaglio il progetto di congiunzione tra porto e lungomare.

“Dovremo trovare un nome da dare a questo ponte, che mi viene da chiamare ‘sullo Stretto’ data la vista magnifica di cui è possibile godere in questa parte di città”.

Durante la diretta, il sindaco ha annunciato, anche, l’inizio dei lavori del ponte ‘gemello‘ dall’altra parte del lungomare: quello del Calopinace.

