Reggio, proseguono i lavori al Parco Lineare Sud. Il Waterfront prende forma – FOTO

Solamente qualche settimana fa, il Comitato del Sindaco “Girasole” del quartiere Gebbione ha promosso un sopralluogo collettivo, insieme al sindaco Falcomatà e a tanti cittadini per verificare la stato dei lavori al Parco Lineare Sud.

A pochi giorni di distanza, la pagina Facebook ‘Come cambia la città‘ ha pubblicato le immagini che provengono dal Cantiere del Parco Lineare Sud che si estende per 3.3 km, dalla zona Tempietto fino alla ex Capannina, ormai demolita.

“Proprio qui stanno sorgendo le cabine del nuovo lido. A metà percorso sorge la “Casa del Pescatore” dove sono state realizzate 24 cabine per i pescatori”.

Il progetto fa parte di una più ampia iniziativa, quella che vede la costituzione di un lungomare che attraverso la città da nord a sud per circa 6 km.

Leggi anche

“È presente inoltre – si legge sulla pagina – una struttura che ospiterà un ristorante, la sede delle federazioni sportive del mare ed un punto d’incontro per il quartiere. Infine un nuovo parco che si allarga sulla collinetta del Calopinace, che sarà attraversato da un ponte che congiungerà l ‘opera con il lungomare sud. Uno degli elementi più importanti è che su tutta la zona sono state realizzate le fognature che eviteranno gli scarichi in acqua. Si tratta di un’operazione di bonifica e urbanizzazione senza precedenti che nel contempo regala nuovi spazi di socializzazione ed estende la linea del waterfront”.

Dopo una lunga attesa sembra che il tanto discusso Waterfront stia finalmente prendendo forma.

Leggi anche